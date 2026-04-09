Україна має власні піраміди, як в Єгипті. Де їх шукати та як виглядають

Ці споруди пережили не одну війну

Україна має чимало унікальних споруд, серед яких є навіть піраміди. Будівництво деяких з них зайняло понад 10 років.

"Телеграф" покаже та розповість, що відомо про найстаріші українські піраміди. Зауважимо, що наша держава є рекордсменом за кількістю пірамід в Європі.

За словами істориків та архітекторів, переважна більшість цих споруд надихалась єгипетськими пірамідами. Хоча їхні розміри значно менші. Найстаршими пірамідами в Україні вважають полтавські. Їм, за попередніми оцінками, понад 130 років.

Столітні піраміди на Полтавщині

Одна з пірамід знаходиться в с. Комендантівка Кобеляцького району, Полтавської області. Її будівництво почали у 1864 році за наказом морського офіцера Олександра Білевича. За часи служби він досить часто подорожував та був в Єгипті. Військового настільки вразили усипальниці фараонів, що він вирішив збудувати щось схоже в Україні.

Він зробив піраміду висотою в 15 метрів з гранітних блоків, а для надання конструкції міцності і довговічності використовував вапняний розчин на яєчних білках і свіжій крові домашньої худоби. Будівництво тривало 13 років.

Піраміда Білевича. Фото: Вікіпедія

В результаті було зведено трьох ярусну споруду, яка має підземні ходи та складну систему коридорів. На нижньому знаходиться склеп, де поховано Білевича та його дружину Софію. Спочатку піраміда працювала як церква, тому на першому поверсі проходили служби – тут розташувався вівтар та іконостас, а другий служив дзвіницею. На верху споруди встановили православний хрест.

Цікаво, що під час Другої світової війни цю усипальницю частково зруйнували та розграбували. Ба більше, частину споруди використовували як сховище для хімікатів. Лише на початку 2000-х місцевий підприємець зацікавився долею піраміди і вирішив її відреставрувати.

Піраміда Закревських

Ще однією відомою пірамідою на Полтавщині є усипальниця Закревських. Її висота сягає 9 метрів, розташована в селі Березова Рудка Пирятинського району. Її побудував відомий поміщик і цукровий магнат Ігнатій Закревський.

Піраміда Закревських. Фото: Вікіпедія

Відомо, що Закревський свого часу служив послом в Єгипті, де й закохався у піраміди. У 1989 році, повернувшись з далекого відрядження, він вирішив звести піраміду-усипальницю над могилою батьків.

Усередині піраміда була розписана цитатами з Біблії з одного боку і єгипетськими фресками – з іншого. Стіни збудували із силікатної цегли і покрили шаром цементу. Всередині каплиці по центру знаходився вівтар і склеп з чотирма арками і великим кам’яним хрестом в центрі, і ще одним, залізним – зверху.

Піраміда Закревських у 1915. Фото: Вікіпедія

Відразу після закінчення будівництва піраміди Закревський помер. Його поховали в родовому склепі. У 1917 році піраміду розграбували, статую викинули, фрески знищили, а тіла представників династії викинули в канаву. Однак Закревських тоді вдалось потайки перепоховати.

