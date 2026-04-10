Пенсия без документов: как по новому закону доказать свой стаж, если архивы потеряны

Обязанности ПФУ расширяются

Верховная Рада приняла законопроект № 13705-д "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа". Он должен облегчить оформление пенсии в случаях, когда у человека нет необходимых документов из-за потери архивов, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий.

О принятии закона сообщила пресс-служба Верховной Рады. Закон предусматривает более широкое использование сведений из государственных электронных информационных систем и реестров, содержащих данные о трудовой деятельности, уплате единого взноса, заработную плату и другие данные, необходимые для назначения (перерасчета) пенсий.

Три основных изменения, которые предусматривает закон

Закон расширяет обязанности Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и изменяет подход к зачислению страхового стажа. Он должен упростить зачисление стажа работы в случаях потери документов.

Главные нововведения:

ПФУ должен самостоятельно уведомлять украинцев, если в реестрах не хватает данных для назначения или перерасчета пенсии. Таким образом, будут исключены ситуации, когда человек узнает о проблемах в последний момент.

Пенсионный фонд должен предоставлять четкие разъяснения, как можно подтвердить отсутствующий стаж. В том числе и объяснять алгоритм действий по решению вопроса в судебном порядке.

Периоды работы будут отнесены к страховому стажу даже при условии неуплаты взносов, если у страхователя (работодателя) есть задолженность. При этом обязательно должна быть представлена вся необходимая отчетность за этот период.

Как можно будет подтвердить стаж без трудовой книжки — 3 способа

Новые правила предусматривают подтверждение стажа даже в случае отсутствия трудовой книжки или необходимых записей. Для этого предусмотрено три пути.

по имеющимся документам, содержащим информацию о периодах работы;

по показаниям не менее двух свидетелей, работавших вместе с заявителем (в порядке, определенном правительством);

на основании решения суда относительно установления факта трудовых отношений.

Как подтвердить стаж, если нет трудовой

Пенсии в Украине могут исчезнуть — предупреждение эксперта

Эксперт Growford Institute по пенсионной реформе и управлению активами Александр Щербаков рассказал "Телеграфу", в каком случае пенсии в Украине не смогут выплачивать. По его мнению, пенсионный возраст может быть сдвинут до 70–75 лет. Это обусловлено не только демографическим кризисом, но и тем, что многие пенсионеры работают после 60-65 лет.

Сейчас, чтобы получать пенсионные выплаты, нужно иметь от 35 лет трудового стажа. Однако эта цифра, прогнозирует Щербаков, постепенно может быть увеличена до 40 лет. Если не платить единый взнос, получаемый Пенсионным фондом, бюджет ПФУ будет сокращаться, а способность выплачивать пенсионерам деньги будет снижаться.

"В этом разрезе вообще существует возможность, что выплачивать пенсию не смогут. То есть она исчезнет", — говорит Щербаков.

