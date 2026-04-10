Пенсія без документів: як за новим законом довести свій стаж, якщо архіви втрачено

Обов'язки ПФУ розширюють

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13705-д "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу". Він має полегшити оформлення пенсії у випадках, коли людина не має необхідних документів через втрату архівів, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій.

Про ухвалення закону повідомила пресслужба Верховної Ради. Закон передбачає ширше використання відомостей з державних електронних інформаційних систем і реєстрів, що містять дані про трудову діяльність, сплату єдиного внеску, заробітну плату та інші дані, необхідні для призначення (перерахунку) пенсій.

Три основні зміни, які передбачає закон

Закон розширює обов’язки Пенсійного фонду України (ПФУ) та змінює підхід до зарахування страхового стажу. Він має на меті спростити зарахування стажу роботи у випадках втрати документів.

Головні нововведення:

ПФУ має самостійно повідомляти українців, якщо в реєстрах бракує даних для призначення або перерахунку пенсії. Таким чином буде виключено ситуації, коли людина дізнається про проблеми в останній момент.

Пенсійний фонд має надавати чіткі роз’яснення, як саме можливо підтвердити відсутній стаж. Зокрема й пояснювати алгоритм дій для вирішення питання у судовому порядку.

Періоди роботи будуть зараховані до страхового стажу навіть за умови несплати внесків, якщо у страхувальника (роботодавця) є заборгованість. При цьому обов'язково має бути подана вся необхідна звітність за цей період.

Як можна буде підтвердити стаж без трудової книжки — 3 способи

Нові правила передбачають підтвердження стажу навіть у разі відсутності трудової книжки або необхідних записів. Для цього передбачено три шляхи.

за наявними документами, що містять інформацію про періоди роботи;

за показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником (у порядку, визначеному урядом);

на підставі рішення суду щодо встановлення факту трудових відносин.

Як підтвердити стаж, якщо немає трудової. Інфографіка створена ШІ

Пенсії в Україні можуть зникнути — попередження експерта

Експерт Growford Institute з пенсійної реформи та управління активами Олександр Щербаков розповів "Телеграфу", в якому випадку пенсії в Україні не зможуть виплачувати. На його думку, пенсійний вік можуть посунути до 70–75 років. Обумовлено це не тільки демографічною кризою, а й тим, що чимало пенсіонерів працюють після 60-65 років.

Зараз, щоб отримувати пенсійні виплати треба мати від 35 років трудового стажу. Однак цю цифру, прогнозує Щербаков, поступово можуть збільшити до 40 років. Якщо не сплачувати єдиний внесок, який отримує Пенсійний фонд, бюджет ПФУ скорочуватиметься, а спроможність виплачувати пенсіонерам гроші знижуватиметься.

"В цьому розрізі взагалі існує можливість, що виплачувати пенсію не зможуть. Тобто вона зникне", — каже Щербаков.

