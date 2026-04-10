Около 40 млн на руке: Ахметов засветился с дорогущими часами (фото)

Ремешок выполнен из кожи аллигатора

Известный украинский олигарх Ринат Ахметов засветился на публике с драгоценными часами. Аксессуар был замечен во время матча "Шахтера".

Как пишут в сети, скорее всего речь идет о часах элитной швейцарской компании. А именно Patek Philippe Patek Philippe Grand Complications 5140j.

Эта модель на рынке стоит около 84,9 тысячи долларов, то есть более 36,8 млн грн. Главная особенность этих часов в том, что они астрономические и имеют вечный календарь.

Ахметов носит часы Patek Philippe

Корпус выполнен из желтого золота на 18 карат. Размер составляет 37,2 мм с водонепроницаемостью на глубину до 30 м. Внутри корпуса установлен автоматический механизм Калибр 240 Q, обеспечивающий запас хода 48 часов. На бежевом циферблате отображаются часы, минуты, дата, день недели, месяц, фаза луны, цикл високосного года, 24-часовой указатель. Часы комплектуются ремешком из кожи аллигатора с золотой на 18 каратов вставкой и откидной застежкой.

Patek Philippe Patek Philippe Grand Complications

Что известно о состоянии здоровья Ахметова

Начиная с 2022 года в сети регулярно появлялась информация, что у олигарха Ахметова якобы серьезная болезнь. Эти мысли внушали не только то, что в начале полномасштабного вторжения он уехал за границу для улучшения состояния здоровья, но и изменение внешности.

Ахметов в 2023 году

Ведь в 2023-2024 годах Ахметов похудел и иногда казался довольно вялым и болезненным. Однако в 2026 году все публичные появления не вызывают вопросов относительно его внешности. Заметим, что официально проблемы со здоровьем Ахметова не подтверждали и никак не комментировали.

