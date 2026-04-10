Майже 40 млн на руці: Ахметов засвітився з коштовним годинником (фото)

Ремінець виконано зі шкіри алігатора

Відомий український олігарх Рінат Ахметов засвітився на публіці з коштовним годинником. Аксесуар помітили під час матчу "Шахтаря".

Як пишуть у мережі, ймовірніше йдеться про годинник елітної швейцарської компанії. А саме Patek Philippe Patek Philippe Grand Complications 5140j.

Ця модель на ринку наразі коштує приблизно 84,9 тисячі доларів, тобто понад 36,8 млн грн. Головна особливість цього годинника в тому, що він є астрономічним та має вічний календар.

Ахметов носить годинник Patek Philippe

Корпус виконано з жовтого золота на 18 каратів. Розмір становить 37,2 мм з водонепроникністю на глибину до 30 м. Усередині корпусу встановлено автоматичний механізм Калібр 240 Q, який забезпечує запас ходу 48 годин. На бежевому циферблаті відображаються години, хвилини, дата, день тижня, місяць, фаза місяця, цикл високосного року, 24-годинний покажчик. Годинник комплектується ремінцем зі шкіри алігатора із золотою на 18 каратів вставкою та відкидною застібкою.

Patek Philippe Patek Philippe Grand Complications

Що відомо про стан здоров'я Ахметова

Починаючи з 2022 року в мережі регулярно з'являлась інформація, що олігарх Ахметов нібито має серйозну хворобу. Ці думки навіювало не тільки те, що напочатку повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон для покращення стану здоров'я, а й зміна зовнішності.

Ахметов у 2023

Адже у 2023-2024 роках Ахметов схуд та іноді здавався досить в'ялив і хворобливим. Однак у 2026 усі публічні появи не викликають питань щодо його зовнішності. Зауважимо, що офіційно проблеми зі здоров'ям у Ахметова не підтверджували та ніяк не коментували.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на руці соратниці ексмера Одеси Геннадія Труханова помітили легендарний годинник.