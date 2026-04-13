Разрыв в два раза: сколько платят охранникам в Украине и Польше и в чем интересный момент

Разрыв между доходами постепенно сокращается

Средняя зарплата охранника в Польше почти в два раза превышает доход в аналогичной профессии в Украине. Однако оплата этого труда в нашей стране растет с каждым годом.

Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы. Согласно анализу сервиса layboard, по состоянию на апрель 2026 года средняя работа охранника в Польше находится на уровне 900 долларов в месяц (39 тысяч гривен). Минимальная — ~ 600 долларов (26 тысяч гривен), а максимальная — порядка 1200 долларов (52 тысячи гривен).

Падение размера средней зарплаты за год — 8%.

Зарплата охранника в Польше

В Украине же по состоянию на апрель 2026 года средняя зарплата охранника составляет 18 900 гривен. Однако за последний год она выросла на целых 18%.

Зарплата охранника в Украине

Таким образом, охранники в Польше сейчас зарабатывают в два раза больше, чем в Украине, однако разрыв между доходами постепенно сокращается.

