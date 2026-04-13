Розрив у два рази: скільки платять охоронцям в Україні та Польщі та в чому цікавий момент

Розрив між доходами поступово скорочується

Середня зарплата охоронця у Польщі майже вдвічі перевищує дохід в аналогічній професії в Україні. Проте оплата цієї праці нашій країні зростає з кожним роком.

Про це свідчать дані сайтів щодо пошуку роботи. Згідно з аналізом сервісу layboard, станом на квітень 2026 року середня робота охоронця у Польщі становить 900 доларів на місяць (39 тисяч гривень). Мінімальна – ~ 600 доларів (26 тисяч гривень), а максимальна – близько 1200 доларів (52 тисячі гривень).

Падіння розміру середньої зарплати за рік – 8%.

Зарплата охоронця у Польщі

В Україні ж станом на квітень 2026 року середня зарплата охоронця становить 18 900 гривень. Однак за останній рік вона зросла на цілих 18%.

Зарплатня охоронця в Україні

Таким чином, охоронці у Польщі зараз заробляють у два рази більше, ніж в Україні, проте розрив між доходами поступово скорочується.

