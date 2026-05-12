Могут ли люди 50+ расчитывать на работу: в чем проблема рынка труда в Украине

Эксперт рассказал, в чём настоящие причины нехватки работников в стране

Инициативы по привлечению к работе людей возрастной категории 50+ выглядят будто попытка создать видимость активности со стороны государства. А дефицит кадров в стране вызван совершенно другими причинами, в частности — миграцией молодёжи.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказал бывший народный депутат и эксперт по социальной политике Павел Розенко.

"Мне кажется, что это очередная пиар-инициатива правительства, которая направлена ​​лишь на то, чтобы показать имитацию бурной деятельности. Потому что люди "50+", как правило, сознательные, работают, трудоустроены. Или есть часть людей, которая по состоянию здоровья не может физически работать и живет на пенсию по инвалидности или за другие средства", — объяснил он.

По словам собеседника, для людей, которые заинтересованы в поиске работы, есть центры занятости, к тому же, они могут пойти на курсы переобучения, получить новую профессию или другим способом повысить свою квалификацию.

В настоящий момент Украина сталкивается с довольно серьезной нехваткой рабочей силы, но она, по мнению эксперта, точно не связана с тем, что люди "50+" не работают или работают не там, где нужно.

"У нас это связано совсем с другими факторами, которые правительство не учитывает вообще. И один из них – абсолютно антиэкономическое, антигосударственное решение о разрешении выезда за границу молодежи 18-22 лет. По разным оценкам, мы потеряли до полумиллиона юношей этой категории. Если перевести на демографическую картину, это если бы в один момент из Украины выехало еще примерно 5 миллионов трудоспособных людей. И здесь вопрос в том: правильно ли им разрешать уезжать или неправильно. Правильно сделало правительство, снявшее ограничения на выезд, или неправильно", — подчеркнул Розенко.

Павел Розенко.

В то же время собеседник акцентирует, что в Украине после того или перед тем, как открыть границу, не предприняли необходимые меры, чтобы у людей была мотивация остаться в стране.

"Чтобы люди не уезжали, чтобы родители не паниковали и спешно не выставляли наших ребят за границу. И мы просто потеряли колоссальный потенциал активной рабочей силы, а 18-22 лет – это полноценный участник рынка труда, потому что студенты и так могли уезжать. Но мы потеряли этих людей. А сейчас правительство говорит: мы провтыкали, все проиграли, давайте что-то бегом делать, давайте "50+" какие-то "плюшки" давать. Но еще раз хочу сказать, проблема рынка труда не в "50+", — подытожил Розенко.

Проблема рынка труда в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Программа трудоустройства 50+

Программа, реализуемая совместно с Государственным центром занятости, бизнесом и общественными партнерами, будет включать обучение и адаптацию к современному рынку труда, встречи с работодателями, стажировку или трудоустройство.

По данным Государственной службы занятости, условия оплаты при краткосрочной стажировке определяются отдельно каждым работодателем. Интересно, что будут привлекать ИИ для определения наилучших соответствий.

"Искусственный интеллект понимает контекст опыта и навыков, а не просто ищет совпадения ключевых слов. Для каждого кандидата и вакансии рассчитывается процент совместимости. Система формирует ТОП-20 взаимных соответствий", — говорится на странице проекта. Данные будут проверяться модератором. Именно для этого кандидаты будут заполнять не классическое резюме, а "Матрицу навыков", которая создаст данные для обработки ИИ.

Как принять участие в программе 50+ для специалистов и бизнеса/ Инфографика "Телеграф", создана с помощью ИИ

В программу входит обучение позиционированию опыта специалиста на рынке, овладение современными цифровыми инструментами и ШИ, а также о взаимодействии в командах всех возрастов. Важно, что после обучения человек должен пройти 10-дневную практическую стажировку и после этого получать "да" или "нет" от работодателя. Зарегистрироваться можно онлайн или в центре занятости. По проекту трудоустройство должно наступить в сентябре-октябре.

Этапы реализации проекта/ Источник: Государственная служба занятости

