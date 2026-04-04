Укр

"Новая почта" снова поднимает тарифы. Когда и насколько подорожают посылки

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эта служба является одним из лидеров почтовых перевозок, увеличение цен не радует украинцев. Фото Коллаж "Телеграф"

Перед этим стоимость доставки увеличивалась в декабре 2025 года

Новая почта повышает цены на свои популярные услуги. С 13 апреля за посылки придется платить больше.

Почему Новая почта увеличивает стоимость услуг

Как пояснили в НП, увеличение стоимости услуг "позволит сохранить скорость, стабильность сервиса и качество обслуживания, к которым привыкли миллионы украинцев". Отмечается, что решение об изменении тарифов связано с ростом цен на горючее и увеличением стоимости услуг партнеров — от связи до электроэнергии.

Мы оставляем бесплатную упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в дороге и комиссию за объявленную ценность до 500 грн, — отметили в НП

Какие услуги Новой почты будут стоить больше с 13 апреля

Доставка документов по городу будет стоить 70 грн, по Украине — 80 грн. Сейчас стоимость составляет 60 и 70 гривен соответственно.

Новые тарифы для посылок до 30 кг

По городу:

  • до 2 кг — 70 грн (сейчас 60 грн)
  • до 10 кг — 115 грн (сейчас 100 грн)
  • до 30 кг — 180 грн (сейчас 180 грн)

По Украине:

  • до 2 кг — 90 грн (сейчас 80 грн)
  • до 10 кг — 135 грн (сейчас 120 грн)
  • до 30 кг — 200 грн (сейчас 180 грн)
Новая почта поднимает тарифы. Инфографика сгенерирована ИИ

Стоимость перевозки грузов более 30 кг будет составлять 7 грн/кг в пределах города и от 11 грн/кг между городами в зависимости от тарифной зоны.

Какие тарифы НП останутся без изменений

  • упаковка малых посылок и фирменные конверты для документов
  • переадресация при доставке
  • комиссия за объявленную ценность до 500 грн
  • хранение в отделениях
  • услуга "Пункт передачи"
  • доплата за отправку из сел и поселков
  • упаковка средних и больших посылок

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в декабре прошлого года НП подняла тарифы на доставку отправлений через почтоматы.

Теги:
#Тарифы #Увеличение #Новая почта