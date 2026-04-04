"Новая почта" снова поднимает тарифы. Когда и насколько подорожают посылки

Перед этим стоимость доставки увеличивалась в декабре 2025 года

Новая почта повышает цены на свои популярные услуги. С 13 апреля за посылки придется платить больше.

Почему Новая почта увеличивает стоимость услуг

Как пояснили в НП, увеличение стоимости услуг "позволит сохранить скорость, стабильность сервиса и качество обслуживания, к которым привыкли миллионы украинцев". Отмечается, что решение об изменении тарифов связано с ростом цен на горючее и увеличением стоимости услуг партнеров — от связи до электроэнергии.

Мы оставляем бесплатную упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в дороге и комиссию за объявленную ценность до 500 грн, — отметили в НП

Какие услуги Новой почты будут стоить больше с 13 апреля

Доставка документов по городу будет стоить 70 грн, по Украине — 80 грн. Сейчас стоимость составляет 60 и 70 гривен соответственно.

Новые тарифы для посылок до 30 кг

По городу:

до 2 кг — 70 грн (сейчас 60 грн)

до 10 кг — 115 грн (сейчас 100 грн)

до 30 кг — 180 грн (сейчас 180 грн)

По Украине:

до 2 кг — 90 грн (сейчас 80 грн)

до 10 кг — 135 грн (сейчас 120 грн)

до 30 кг — 200 грн (сейчас 180 грн)

Новая почта поднимает тарифы.

Стоимость перевозки грузов более 30 кг будет составлять 7 грн/кг в пределах города и от 11 грн/кг между городами в зависимости от тарифной зоны.

Какие тарифы НП останутся без изменений

упаковка малых посылок и фирменные конверты для документов

переадресация при доставке

комиссия за объявленную ценность до 500 грн

хранение в отделениях

услуга "Пункт передачи"

доплата за отправку из сел и поселков

упаковка средних и больших посылок

