"Новая почта" снова поднимает тарифы. Когда и насколько подорожают посылки
Перед этим стоимость доставки увеличивалась в декабре 2025 года
Новая почта повышает цены на свои популярные услуги. С 13 апреля за посылки придется платить больше.
Почему Новая почта увеличивает стоимость услуг
Как пояснили в НП, увеличение стоимости услуг "позволит сохранить скорость, стабильность сервиса и качество обслуживания, к которым привыкли миллионы украинцев". Отмечается, что решение об изменении тарифов связано с ростом цен на горючее и увеличением стоимости услуг партнеров — от связи до электроэнергии.
Мы оставляем бесплатную упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в дороге и комиссию за объявленную ценность до 500 грн, — отметили в НП
Какие услуги Новой почты будут стоить больше с 13 апреля
Доставка документов по городу будет стоить 70 грн, по Украине — 80 грн. Сейчас стоимость составляет 60 и 70 гривен соответственно.
Новые тарифы для посылок до 30 кг
По городу:
- до 2 кг — 70 грн (сейчас 60 грн)
- до 10 кг — 115 грн (сейчас 100 грн)
- до 30 кг — 180 грн (сейчас 180 грн)
По Украине:
- до 2 кг — 90 грн (сейчас 80 грн)
- до 10 кг — 135 грн (сейчас 120 грн)
- до 30 кг — 200 грн (сейчас 180 грн)
Стоимость перевозки грузов более 30 кг будет составлять 7 грн/кг в пределах города и от 11 грн/кг между городами в зависимости от тарифной зоны.
Какие тарифы НП останутся без изменений
- упаковка малых посылок и фирменные конверты для документов
- переадресация при доставке
- комиссия за объявленную ценность до 500 грн
- хранение в отделениях
- услуга "Пункт передачи"
- доплата за отправку из сел и поселков
- упаковка средних и больших посылок
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в декабре прошлого года НП подняла тарифы на доставку отправлений через почтоматы.