Не всегда была Сумской. Когда и ради кого переименовывали главную улицу Харькова

Центральная улица Харькова носит название, связанное с другим городом. За свою более чем 300-летнюю историю она только раз меняла имя.

"Телеграф" рассказывает о главной улице Харькова, которая называется Сумская. Кстати, в Сумах есть улица Харьковская.

Почему улица получила название Сумская

Свое имя она получила неслучайно. Дело в том, что именно по этой улице пролегал путь из Харькова в Сумы. Именно это определило название главной улицы города.

Улица Сумская в Харькове. Фото: kharkov-future.com.ua

Сумскую переименовали один раз, но затем ей вернули историческое название

Улицы многих украинских городов при СССР переименовывали в честь политических деятелей. Так было и с главной улицей Харькова: в 1919 году она некоторое время носила имя немецкого политика, адвоката и антивоенного активиста Карла Либкнехта. Однако после окончания войны с Германией немцы, очевидно, были не в моде, и Сумской вернули историческое название в 1945 году.

История улицы Сумской в Харькове

Когда-то она была короткой и застроенной в основном хозяйственными постройками. Людей на улице жило очень мало. Она появилась в конце XVII века и заканчивалась на территории современной Театральной площади.

Когда-то Сумская выглядела так. Фото: kharkov-future.com.ua

Однако в XIX веке Сумскую начали активно развивать и постепенно превращать в центральную часть Харькова. Там появились имения, сады и общественные просторы. В места, где когда-то были лес и старое кладбище, пришла жизнь.

"Зеркальная струя" — беседка и одновременно фонтан на Сумской. Фото: kharkov-future.com.ua

Интересные факты об улице Сумской

Сейчас это главная артерия города, протяженностью около 4,2 километра. Сумская — не самая длинная улица Харькова, однако является ее "сердцем". Там сконцентрирована культурная и общественная жизнь областного центра. Рядом расположены Сад имени Шевченко, Центральный парк, площадь Свободы и Лесопарк – одна из самых больших зеленых зон города.

