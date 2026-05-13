Не всегда была Сумской. Когда и ради кого переименовывали главную улицу Харькова
Это место массовых гуляний и ярких впечатлений
Центральная улица Харькова носит название, связанное с другим городом. За свою более чем 300-летнюю историю она только раз меняла имя.
Кстати, в Сумах есть улица Харьковская.
Почему улица получила название Сумская
Свое имя она получила неслучайно. Дело в том, что именно по этой улице пролегал путь из Харькова в Сумы. Именно это определило название главной улицы города.
Сумскую переименовали один раз, но затем ей вернули историческое название
Улицы многих украинских городов при СССР переименовывали в честь политических деятелей. Так было и с главной улицей Харькова: в 1919 году она некоторое время носила имя немецкого политика, адвоката и антивоенного активиста Карла Либкнехта. Однако после окончания войны с Германией немцы, очевидно, были не в моде, и Сумской вернули историческое название в 1945 году.
История улицы Сумской в Харькове
Когда-то она была короткой и застроенной в основном хозяйственными постройками. Людей на улице жило очень мало. Она появилась в конце XVII века и заканчивалась на территории современной Театральной площади.
Однако в XIX веке Сумскую начали активно развивать и постепенно превращать в центральную часть Харькова. Там появились имения, сады и общественные просторы. В места, где когда-то были лес и старое кладбище, пришла жизнь.
Интересные факты об улице Сумской
Сейчас это главная артерия города, протяженностью около 4,2 километра. Сумская — не самая длинная улица Харькова, однако является ее "сердцем". Там сконцентрирована культурная и общественная жизнь областного центра. Рядом расположены Сад имени Шевченко, Центральный парк, площадь Свободы и Лесопарк – одна из самых больших зеленых зон города.
