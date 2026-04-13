До +15, но с зонтиками: как будет меняться погода во Львове на этой неделе

Марина Бондаренко
Заморозков во Львове не предполагается, только дожди. Фото Коллаж "Телеграфа"

В середине апреля в городе пройдут затяжные осадки

На этой неделе во Львове ожидается потепление, однако погода будет переменчивой. После сухого начала в город придут дожди, которые продлятся почти до выходных.

Температура до 19 апреля не опустится ниже +10 градусов, а в общей сложности будет около +13…15 градусов, как спрогнозировали в "Meteo".

В понедельник, 13 апреля, в городе будет прохладно — около +11 °С днем и до 0 °С ночью, осадков не прогнозируют. На следующий день, 14 апреля, станет теплее — до +14 °С, день будет преимущественно солнечным.

В середине недели, 15 апреля, погода изменится: небо затянет облаками, возможен дождь, температура будет держаться на уровне +14 °С. Уже в четверг, 16 апреля, похолодает — до +10 °С днем, и снова ожидаются осадки.

В конце недели, 17 апреля, температура снова повысится до +14 °С, однако дожди не отступят. В выходные погода будет оставаться влажной: в субботу, 18 апреля, прогнозируют до +15 °С с дождем, а в воскресенье, 19 апреля — около +13 °С и осадки.

Какая будет погода во Львове до 19 апреля 2026
Когда ожидаются дожди. Фото: "Meteo"

