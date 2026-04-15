В Украине можно получить черный паспорт: что это за документ и кому его выдают (фото)

Марина Бондаренко
Этот документ предоставляется только отдельным лицам
Этот документ предоставляется только отдельным лицам. Фото Коллаж "Телеграфа"

Черный паспорт может оформить даже семья украинца, имеющего на него право

В сети обсуждают необычный черный паспорт Украины, который случайно заметила украинка. Его выдают далеко не всем.

Соответствующее сообщение опубликовала девушка в соцсети "Threads" под ником "a.monastyretska". Что это за документ и кто может его получить, объяснил "Телеграф".

Как выяснилось, речь идет о служебном паспорте Украины. Он отличается черным цветом обложки и соответствующей надписью — "служебный паспорт".

Кто его может получить

Согласно указу Президента Украины, служебный паспорт оформляется Министерством иностранных дел в сотрудничестве с государственными органами, ответственными за персонализацию документов. Он выдается на срок до пяти лет или на период служебной командировки за границу.

Получить такой паспорт могут не все. Его оформляют, в частности, работникам дипломатической службы, государственным служащим, руководителям органов власти, судьям, военным и членам официальных делегаций, выезжающих за границу в служебных целях. В некоторых случаях документ также выдают членам их семей, если они сопровождают их в командировке.

Таким образом, чёрный паспорт, который удивил пользователей сети, — это не редкость, а специальный документ для служебных поездок, имеющий чётко определённое назначение и круг лиц, которые могут его получить.

