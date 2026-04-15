В Украине можно получить черный паспорт: что это за документ и кому его выдают (фото)

Черный паспорт может оформить даже семья украинца, имеющего на него право

В сети обсуждают необычный черный паспорт Украины, который случайно заметила украинка. Его выдают далеко не всем.

Соответствующее сообщение опубликовала девушка в соцсети "Threads" под ником "a.monastyretska". Что это за документ и кто может его получить, объяснил "Телеграф".

Как выяснилось, речь идет о служебном паспорте Украины. Он отличается черным цветом обложки и соответствующей надписью — "служебный паспорт".

Кто его может получить

Согласно указу Президента Украины, служебный паспорт оформляется Министерством иностранных дел в сотрудничестве с государственными органами, ответственными за персонализацию документов. Он выдается на срок до пяти лет или на период служебной командировки за границу.

Получить такой паспорт могут не все. Его оформляют, в частности, работникам дипломатической службы, государственным служащим, руководителям органов власти, судьям, военным и членам официальных делегаций, выезжающих за границу в служебных целях. В некоторых случаях документ также выдают членам их семей, если они сопровождают их в командировке.

Таким образом, чёрный паспорт, который удивил пользователей сети, — это не редкость, а специальный документ для служебных поездок, имеющий чётко определённое назначение и круг лиц, которые могут его получить.

