Укр

В "Авроре" — "Жуколад", а в "АТБ" — плавленый сырок с пауком: украинка обнаружила неприятный сюрприз (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Девушка пожаловалась на находку в молочном продукте Новость обновлена 16 апреля 2026, 13:17
Девушка пожаловалась на находку в молочном продукте.

В соцсетях обсуждают находку в сырке из супермаркета

Покупка в супермаркете обернулась для украинки неприятной находкой в продукте питания. Она рассказала об этом в соцсетях, где ее пост вызвал бурное обсуждение.

По ее словам, внутри продукта она обнаружила дохлого паука. О случае она рассказала в сообщении в соцсети Threads под ником "kristinaa_aleksandrovna9".

Посмотреть в Threads

В комментариях к посту разгорелась оживленная дискуссия. Часть пользователей отнеслась к ситуации с юмором и стала шутить, сравнивая находку с необычными "гастрономическими трендами".

В частности, некоторые вспомнили популярный продукт из сети "Аврора" — батончик "Жуколад", который состоит из арахисовой пасты, теста катаифи и малины. Его особенностью является наличие жареных личинок зофобаса, которые заметны в разрезе, как раньше писал "Телеграф". В комментариях даже появились шутки, что такой продукт можно считать своеобразным "протеиновым батончиком".

Что пишут в комментариях. Фото: Threads
Как реагируют в комментариях Фото: Threads

В то же время другая часть пользователей отнеслась к ситуации посерьезнее. Они отмечают, что под брендом собственной торговой марки "Своя Линия" сети "АТБ" качество продукции не всегда получает положительные отзывы, поэтому подобные инциденты нельзя полностью исключать.

Мнения из комментариев. Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сырники в "АТБ" удивили покупателей составом.

Теги:
#Обман #Магазин #Паук #Сырок