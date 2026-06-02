Будет больше простора: какие душевые кабины захватят интерьер в 2026

Три новых решения для ванной, которые вытесняют классические душевые

В 2026 году традиционные душевые кабины с массивными перегородками и даже ванночки все чаще заменяют более открытыми, простыми и практичными вариантами.

Специалисты из "Okdiario" отмечают, что главное направление в дизайне – это простота и больше свободного пространства. Ванные комнаты становятся не только функциональными, но и полноценной частью интерьера, где важны свет, удобство и минимум лишних стен.

3 новых тренда от дизайнеров интерьера, которые выглядят более практично, аккуратно и стильно

Первый тренд – душевые с натуральным камнем или ровным полом. Такие конструкции интегрируют в уровень пола, создавая единое пространство без выступов. Это выглядит современно, но требует более сложного монтажа.

Пол душевой кабины из натурального камня. Фото: ronalbathrooms

Второй тренд – прозрачные душевые перегородки. Самый популярный вариант – стекло без рамок и лишних элементов. Оно почти незаметно, пропускает свет и зрительно увеличивает пространство в ванной комнате.

Прозрачная душевая кабина без рамок. Фото: cubeglass

Третий тренд – открытые душевые с единственным полом. В таких решениях нет дверей и резких границ, а вся ванная смотрится как одна цельная поверхность. Это напоминает стиль, давно используемый в Японии и других азиатских странах.

Душевая зона в уровне с полом. Фото: epicentrk

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новом способе сушки одежды, который помогает избавиться от влаги и неприятного запаха в доме.