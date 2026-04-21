День радости, а не скорби: главные традиции и запреты Радоницы 2026

Узнайте, можно ли есть на кладбище и употреблять алкоголь

Радоница (в народе также – Проводы, Гробки или Родительский вторник ) – это особый день в христианской и народной традиции, посвященный поминовению умерших родственников. Его главная идея – не только скорбь, но и духовная радость, связанная с верой в воскресение и вечную жизнь.

Дата Радоницы не фиксирована, ведь она напрямую зависит от Пасхи. Это событие отмечается на 9 день после Воскресения Христова. Обычно это вторник второй недели после Пасхи (Хоминой недели).

Название "Радоница" происходит от слова "радость". День имеет не только грустное, но и светлое содержание — радость от Воскресения Христа и надежду на жизнь после смерти.

Традиции Радоницы

Посещение кладбищ . Люди приходят на могилы к родственникам, убирают их, украшают цветами и зажигают свечи.

Общая молитва. Главной традицией является молитва о душах умерших — в храме или непосредственно на кладбище.

Семейное собрание. Это день, когда семья собирается вместе, вспоминает усопших и передает память о них следующим поколениям.

Люди посещают кладбище. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что можно делать в Радонице

Церковь подчеркивает, что главное искренняя молитва, а не внешние атрибуты. Поэтому в этот день принято молиться за умерших, посещать кладбище, убирать могилы, раздавать милостыню.

Что нельзя делать в Радоницу

Чрезмерно грустить и плакать. Считается, что это день радости, а не отчаяния, поэтому следует избегать глубокой скорби.

Устраивать громкие застолья на кладбище. Традиция "застолий" имеет языческие корни и не поддерживается церковью.

Употреблять алкоголь на могилах. Это считается неуважением памяти умерших.

Оставлять много еды на могилах. Вместо этого лучше помочь живым — нуждающимся или благотворительным организациям.

Ссориться или злословить. День должен быть спокойным, духовным и сосредоточенным на памяти о близких.

