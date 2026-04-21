День радості, а не скорботи: головні традиції і заборони Радониці 2026
Дізнайтеся, чи можна їсти на кладовищі та вживати алкоголь
Радониця (у народі також — Проводи, Гробки або Батьківський вівторок) — це особливий день у християнській і народній традиції, присвячений поминанню померлих родичів. Його головна ідея — не лише скорбота, а й духовна радість, пов’язана з вірою у воскресіння та вічне життя.
Дата Радониці не є фіксованою, адже вона безпосередньо залежить від Великодня. Ця подія відзначається на 9-й день після Воскресіння Христового. Зазвичай це вівторок другого тижня після Пасхи (Хоминого тижня).
Назва "Радониця" походить від слова "радість". День має не лише сумний, а й світлий зміст — радість від Воскресіння Христа і надію на життя після смерті.
Традиції Радониці
- Відвідування кладовищ. Люди приходять на могили до родичів, прибирають їх, прикрашають квітами та запалюють свічки.
- Спільна молитва. Головною традицією є молитва за душі померлих — у храмі або безпосередньо на кладовищі.
- Родинне зібрання. Це день, коли сім’я збирається разом, згадує померлих і передає пам’ять про них наступним поколінням.
Що можна робити у Радоницю
Церква наголошує, що головне — щира молитва, а не зовнішні атрибути. Тому цього дня заведено молитися за померлих, відвідувати кладовище, прибирати могили, роздавати милостиню.
Що не можна робити у Радоницю
- Надмірно сумувати і плакати. Вважається, що це день радості, а не відчаю, тому слід уникати глибокої скорботи.
- Влаштовувати гучні застілля на кладовищі. Традиція "застіль" має язичницьке коріння і не підтримується церквою.
- Вживати алкоголь на могилах. Це вважається неповагою до пам’яті померлих.
- Залишати багато їжі на могилах. Замість цього краще допомогти живим — нужденним або благодійним організаціям.
- Сваритися чи лихословити. День має бути спокійним, духовним і зосередженим на пам’яті про близьких.
