В одну из областей Украины неожиданно вернулась зима: снежное видео и прогноз

Популярный курорт покрыт снежным ковром

В Украине снова похолодало, а в Карпаты вернулся снег. Снегом в ночь на 21 апреля засыпало популярный туристический поселок Ворохта в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.

В сети публикуют видео снега, засыпавшего Ворохту. Он образовал довольно толстый слой на земле, лежти на деревьях. Картина абсолютно зимняя, трудно поверить, что это начало второй декады апреля.

Стоит отметить, что еще два дня назад в Ворохте было тепло. Первая зелень покрыла землю.

Будет ли снежить в Ворохте в ближайшие дни

По данным сайта метеопрогнозов sinoptik.ua, минувшей ночью в Ворохте шел мокрый снег. Утром он усилился, и будет идти практически весь день 21 апреля. Снег не тает, так как температура воздуха минусовая, в течение дня ожидается до -1 градуса.

В последующие дни тоже будет прохладно, но снега синоптики не ждут. В четверг, 23 апреля, будет идти дождь.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что в последние недели апреля погода не порадует украинцев теплом и стабильностью, ведь синоптики прогнозируют сильные осадки и заморозки. Кое-где столбик термометра может показать до -3 градусов.