Абрикосы под угрозой: ночные морозы могут оставить украинцев без урожая

Плохая погода уничтожает украинские сады

В Украине уже больше недели держится неустойчивая весенняя погода — прохладная, влажная и с периодическими дождями, не приносящими существенной пользы. Такие условия замедлили развитие растений и создали дополнительные опасности для садоводства.

Ситуация накалилась в ночь на 13 апреля, когда волна арктического воздуха дошла даже до южных регионов. В частности, в Одесской области зафиксирован мороз до –2,2°, а в Николаевской области – до –2,3°.

В центральной части страны, в Черкасской области, впервые этой весной отмечены заморозки в воздухе интенсивностью 1–3°. Для этого периода считается небезопасным явлением.

Больше всего пострадали раннецветущие плодовые деревья. Абрикосы, алыча и кое-где персики как раз находились в фазе цветения, когда даже незначительное понижение температуры может уничтожить будущий урожай. Заморозки такой силы способны повреждать цветки, что влияет на формирование плодов.

Если такая погода сохранится, последствия урожая могут быть ощутимыми. Садоводам советуют внимательно следить за состоянием насаждений и возможности применять защитные меры, чтобы минимизировать потери.

