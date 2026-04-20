Весна берет паузу? Какая погода встретит киевлян на неделе с 21 по 26 апреля

Прогноз для жителей столицы будет неприятным

Жителям столицы в ближайшие дни придется снова достать тёплые вещи, поскольку весна решила взять небольшую паузу. Последняя декада апреля в Киеве начнется с достаточно нестабильной и прохладной погоды.

По данным расчетной модели WeatherNext 2, период с 21 по 26 апреля обещает быть по-настоящему испытательным. Синоптические данные указывают на то, что температура воздуха в столице будет существенно колебаться.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Погода в Киеве 21 апреля

Неделя начнется со сдержанной погоды. Ночью температура воздуха опустится до +2°C, поэтому утро будет достаточно свежим. Днем ожидается около +9°C. Небо будет преимущественно облачным, возможны кратковременные осадки, поэтому следует быть готовыми к сырости в течение дня.

Что подготовила погода 22 апреля

Ситуация почти не изменится. Ночью термометры покажут +2°C, а днем воздух прогреется до +12°C. Облачность остается плотной, солнце будет появляться редко. Ветер умеренный, северо-западный, что придает ощущение прохлады.

Чего ждать киевлянам 23 апреля

Самый холодный день недели. Ночью температура может опуститься до +1°C, а днем столбики термометров не поднимутся выше +8°C. Это день, когда велика вероятность не просто дождя, а осадков со смешанной фазой, поэтому стоит позаботиться об обуви, которая не промокает и верхнюю одежду.

Будет ли тепло в Киеве 24 апреля

Ситуация начнет постепенно выравниваться. Ночью еще достаточно прохладно — около +1°C, однако днем солнце будет чаще пробиваться сквозь облака, температура воздуха при этом будет до +10°C. Дожди станут менее интенсивными и кратковременными.

Погода в Киеве 25 апреля

Выходные обещают быть приятнее. Ночью температура составит +2°C, а днем воздух прогреется до +8°C. Облачность переменна, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Это самый лучший день для прогулок на свежем воздухе.

Прогноз погоды для Киева 26 апреля

Завершение недели будет самым теплым. Ночью ожидается +2°C, а днем столбики термометров достигнут отметки +9°C. Погода будет облачной с прояснениями, день пройдет без существенных осадков, что станет хорошим завершением на этой прохладной неделе.

Какой прогноз для Киева от Укргидрометцентра

Специалисты Укргидрометцентра предупреждают киевлян о нестабильной синоптической ситуации в ближайшую рабочую неделю. Несмотря на солнечное окно в середине недели с температурой до +12°C, уже в четверг в столицу придут дожди, а дневная температура упадет до +8…+9°C. Ночные показатели будут оставаться достаточно низкими — в пределах +2…+5°C, поэтому прощаться с теплой верхней одеждой пока рано.

Что говорит Sinoptik о погоде в Киеве с 21 по 26 апреля

По данным сервиса Sinoptik, киевлян ждет неделя с типичной апрельской прохладой и частыми осадками. Самым солнечным и теплым днем станет среда, 22 апреля, когда воздух прогреется до +12°C, однако уже с четверга небо затянут облака, а дневная температура будет колебаться в пределах +6…+10°C. Особое внимание стоит обратить на субботу, которая обещает быть самой холодной – лишь +6°C днем под аккомпанемент дождя. Ночные температуры в течение всей недели будут оставаться низкими от +2°C до +5°C, поэтому теплая одежда и зонтик будут неизменными спутниками горожан.

Погода в Киеве

