Смертельно ядовитое растение, очень похожее на съедобное, насеялось в Украине: как его распознать (инфографика)

Специалисты объяснили, почему спутать их можно чаще весной

Ядовитое растение чемерица оказалось среди "подозреваемых" в смерти врача во Львове. Мужчина умер от отравления растением, которое потребил, думая, что это черемша или медвежий чеснок — съедобное растение, которое занесено в Красную книгу.

Перепутать два растения очень легко, особенно когда они молодые, отмечают в Винницком областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава. "Главная опасность заключается в сходстве формы и цвета листьев на ранних стадиях вегетации. Оба растения имеют широкие, эллиптические листья насыщенного зеленого цвета, которые появляются почти одновременно", — объясняет врач общей гигиены отдела эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Инна Кудлаенко.

Чемерица черная (Veratrum nigrum L.) Заповедник "Михайловская целина" (Сумская область), 16 мая 2009/ Фото: Николай Кныш

В Украине чаще встречается чемерица Лобеля (зеленоцвет) и чемерица белая. Это высокие, массивные растения, которые могут достигать 150-175 см в высоту. Когда растение произрастает, имеет большие листья со складками и выразительными жилками. Растение распространено почти по всей территории страны, кроме крайних степных районов. Массово встречается в Карпатах, Волыни, Житомирщине, Киевщине, Львовщине, Ровенщине, Сумщине, Тернопольщине, Харьковщине.

Растения легко спутать — на фото чемерица черная/ Источник: Николай Кныш

Чемерица имеет несколько видов, и все они очень токсичны. Кандидат биологических наук Николай Кныш подчеркнул: "Ядовитое растение, содержащее один из сильнейших мышечных и сердечных ядов – вератрин". Однако когда растение уже выросло — оно приметное.

Соцветия чемерицы черной. Заповедник "Михайловская целина" (Сумская область) 13 августа 2008 г./ Фото: Николай Кныш

"Токсины чемерицы способны проникать в организм даже через кожу (если долго держать растение в руках или растереть его) или через слизистые. В случае употребления внутрь яд действует мгновенно", — отмечают в Винницком центре профилактики болезней.

Самый надежный способ проверить, что это за растение – растереть листок между пальцами. Если пахнет чесноком – это черемша.

Как отличить черемшу от чемерицы/Инфографика сделана с помощью ИИ

