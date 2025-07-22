Похожа на черта: зоолог рассказал, с каким животным в Украине путают мифическую чупакабру

Этот хищник охотится ночью и заходит в села, города

В свое время в Украине довольно часто говорили о чупакабре и приписывали ей страшные зверства. Но это мифическое существо выдуманное, а чупакаброй называли больного хищника.

Об этом "Телеграфу" рассказал Виталий Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН, кандидат биологических наук. По его словам, чупакабра – это легенда и миф.

"Чупакабры нет. Это лиса, которая больна чесоткой. Ее однажды сняли и понеслось. Она с облезлой шерстью, страшная, с тонким хвостом и большой пастью. Действительно, похожа на черта. Но чупакабры у нас нет, это больные лисы", — отмечает Смаголя.

Лиса больная чесоткой

Он объясняет, что лисы — хищники, охотящиеся ночью. И, конечно, они могут входить в деревни и убивать там сельскохозяйственных животных и птиц. Обычно это куры, петухи, кролики и т.д. Даже больные лисы ходят на охоту и то, что несколько раз животное с чесоткой сняли на видео, дало начало легендам о чупакабре.

Более того, слова селян об открытых клетках, раздвинутой сетке — в основном домыслы. И не следует забывать, что голодные хищники, охотящиеся на добычу, достаточно сильны и агрессивны.

Лиса с чесоткой

Чесотка – заболевание, которое вызывают клещи. Больные животные теряют шерсть, у них чрезмерный зуд, образуются раны. Некоторые особи могут быть раздражительными, а при тяжелых формах — полностью терять шерсть.

Лисяца с чесоткой

Чаще заболевание фиксируют именно в теплые сезоны, когда клещи активно размножаются и паразитируют. Именно в это время и "видели" чупакабру, которая была лисой с чесоткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в последнее время лисы чаще встречаются в больших городах.