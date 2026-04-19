На месте "Зеркальной струи" в Харькове мог стоять крупнейший театр Европы — вот каким бы он был

Проект строительства грандиозного театра на четыре тысячи мест остался на бумаге

Харьков — город с богатой театральной историей. Здесь работали выдающиеся режиссеры и актеры, строились масштабные культурные объекты. В 1920–30-е годы, когда город был столицей Украинской ССР, здесь планировали построить Театр массового музыкального действа.

Благодаря сохранившимся архивным документам, сегодня можно составить подробное представление о том, каким мог стать один из самых грандиозных нереализованных объектов города.

Где хотели построить Театр массового музыкального действа

Под театр отвели участок вдоль тогдашней улицы Карла Либкнехта (современной Сумской) — между Совнаркомовской улицей и Сердюковским переулком. Сегодня это район улицы Скрыпника и старой Мироносицкой площади. Чтобы освободить площадку, снесли Мироносицкую церковь.

Мироносицкая церковь в Харькове, 1911 год. Фото: Wikipedia

На расчищенном месте успели начать подсобные работы, в том числе возвести помещения, выходившие на Чернышевскую.

Каким мог быть театр

Проект театра разработали братья Веснины. Здание планировали построить в духе конструктивизма. Оно должно было совмещать функции театра, кино, цирка и площадки для общественных собраний.

Проект фасада Театра массового музыкального действа в Харькове

По проекту здание должно было строиться из металлического каркаса и бетона, облицованного натуральным камнем.

Главной особенностью театра был круглый зрительный зал на 4000 мест. Архитекторы отказались от традиционного деления на ярусы: места выстраивались единым амфитеатром, а при полном открытии портала зал и сцена сливались в одно общее пространство. Такая планировка одинаково подходила и для спектаклей, и для крупных собраний или праздничных мероприятий.

План сцены и зала театра

Еще одна особенность — возможность проведения массовых шествий через сцену, для чего были предусмотрены пандусы, соединявшие ее напрямую с городскими улицами. Для торжественных мероприятий сцена превращалась в дополнительный амфитеатр на 2000 мест для президиума или почетных гостей. Также была продумана возможность быстро перестроить пространство в цирковую арену.

Вместо лестниц в театре планировали оборудовать пандусы

Потолок зала планировали перекрыть пологим куполом с наклонными акустическими пластинами, направлявшими звук в дальние ряды. Между пластинами скрывались мощные лампы, способные окрашивать весь зал в разные цвета. Вместо узких лестниц — широкие пологие пандусы, рассчитанные на быстрое и безопасное движение большого количества людей.

Проект Театра массового музыкального действа в Харькове

Почему не построили театр

Главная причина оказалась политической. В 1934 году столицу УССР перенесли из Харькова в Киев — и необходимость в грандиозном столичном театре попросту отпала. Проект свернули. Площадка, на которой уже велись подготовительные работы, так и не дождалась главного здания. В 1939 году на месте несостоявшегося "самого большого театра Европы" открыли троллейбусное депо. Со временем на этом месте построили беседку-фонтан "Зеркальная струя" и храм Жен-Мироносиц.