"Торчин" был не всегда. Как раньше назывался известный томатный бренд

Компанию создал нидерландец

Практически каждый украинец знаком с торговой маркой "Торчин", но не все знают, что раньше она имела совсем другое название. Современное имя связано с одноименным поселком на Волыни.

А вот первый вариант не имел почти никакой привязки к Украине. "Телеграф" расскажет историю "Торчина" и почему его все же переименовали.

Появилась известная торговая марка в 1994 году. Тогда она принадлежала ЧАО "Волыньхолдинг". Предприятие, производившее кетчупы, майонезы и горчицу, находилось в поселке Торчин, Волынской области. Первоначально производство происходило под брендом "Дональд Дак". Однако через несколько месяцев после начала существования марки в частное акционерство поступило письмо из Австралии, где просили подтвердить правомерность использования такого бренда. Ведь оказалось, что в мире уже есть такое название бренда.

Завод Торчин.

Тогда компания решила переименовать торговую марку в "Торчин продукт", где происходило производство. Интересно, что основателем украинского бренда стал гражданин Нидерландов и инженер-химик по образованию Штефан Шаффельд. С 2003 года компания принадлежит корпорации Nestlé SA.

И только в 2005 году торговую марку сократили до привычного "Торчин". Сейчас это один из самых популярных брендов по производству томатных паст, соусов и майонезов на украинском рынке.

