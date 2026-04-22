Королева 80-х, которая исчезает: какое женское имя было в каждом классе, а теперь стало экзотикой

Это имя почти не дают младенцам

В 1985 году это имя возглавляло все списки, но сегодня молодые мамы обходят его стороной, предпочитая Миям и Оливии. То, что когда-то было символом целого поколения, теперь превращается в редкий антропологический артефакт.

Речь идет об имени Елена – настоящий хит второй половины XX века, который сегодня стремительно теряет позиции в роддомах Украины. "Телеграф" расскажет, что оно означает и сколько людей живет в Украине.

Сколько Елен в Украине сегодня

Согласно данным генеалогического портала Ридни (на которые ссылается карта распространения), в Украине насчитывается более 1058576 носителей этого имени. Оно занимает одно из первых мест по общему числу живых носителей. Несмотря на миллионную армию тезок, среди новорожденных последние 5 лет имя Елена редко попадает даже в топ-30, уступая Софиям, Эмилиям и Аннам.

Имя Елена в Украине

Что означает это имя

Имя происходит от древнегреческого "Helene", переводящегося как "солнечный свет", "факел" или "избранная". В мифологии Елена Троянская была самой красивой женщиной мира, из-за которой началась легендарная война.

В украинскую культуру имя пришло из Византии вместе с христианством. Оно всегда ассоциировалось со светом, внутренней силой и благородством.

Интересные факты об имени Елена

В украинской традиции имя имело множество форм: от классической Елены до народных Алена (под влиянием восточных диалектов), Аленка, Леся (иногда как сокращение) или даже западноукраинского Гелена.

В 1970-1980-х годах в среднестатистическом школьном классе могло быть от 3 до 6 Елен одновременно. Чтобы различать девушек, учителям приходилось обращаться к ним исключительно по фамилиям.

Именно Елена (княгиня Ольга в крещении) стала первой женщиной-правительницей Руси, запечатлевшей это имя в коде Украины.

Сегодня это имя наших мам, успешных бизнес-леди и волонтеров. Вполне возможно, что через 20 лет "солнечный свет" снова вернется в украинские детские сады как изысканная классика.

