Сладкая новинка: в сети магазинов Roshen появился популярный десерт (фото)

Ценители сладостей активно обсуждают новую позицию, уже успевшую стать хитом соцсетей

На полках фирменных магазинов Roshen появилась новинка – маршмелоу в молочном шоколаде. Десерт продается по весу.

Об этом написала пользовательница Threads. Она показала фото, как выглядит новинка.

Цена лакомства сейчас составляет 44,50 грн за 100 граммов. То есть за килограмм лакомства придется заплатить 445 грн.

Фото t.tt.ira

Что пишут украинцы

Новинка уже спровоцировала настоящий ажиотаж в соцсети Threads. Пользователи активно делятся фотографиями покупки и впечатлениями от дегустации. Большинство комментаторов отмечают нежнейшую текстуру десерта и удачное сочетание воздушного суфле с шоколадной глазурью.

Некоторые покупатели шутят об "опасности" таких сладостей, ведь из-за легкости продукта остановиться на одной штуке почти невозможно. В то же время в сети обращают внимание на умеренную калорийность — одна единица десерта содержит примерно 45 ккал, что делает его привлекательным для тех, кто пытается контролировать свой рацион. Впрочем, не обошлось и без ностальгии: часть пользователей в комментариях призывает бренд вернуть в ассортимент классические сладости прошлых лет.

