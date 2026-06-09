Часто встречается. Что такое афантазия и почему ее бурно обсуждают украинцы

Впервые официально существование этого состояния задокументировали в 2015 году

В сети украинка рассказала о своей особенности, которая есть у многих людей. Оказывается, не все одинаково видят картинки в голове, когда фантазируют.

Как отметила пользовательница, когда человек не может что-либо представлять — это называется афантазия. То есть это состояние, при котором человек не видит ни одного изображения в голове, когда фантазирует.

"Недавно узнала, что у меня афантазия… Я в шоке. Всю жизнь думала, что "картинки в голове" — это просто метафора, и на самом деле их никто не видит. Оказывается, видят. А у меня там просто тьма (№ 1). При этом я художница", — говорится в сообщении.

Как видят люди с афантазией

Как видно на фото, фантазия у людей имеет разные уровни, и те, кто не видят ничего, когда что-то представляются – это люди с афантазией. Вместо того чтобы "увидеть" картинку в голове (например, лицо друга или закат), они просто концептуально знают, как выглядят эти вещи, но их "внутренний глаз" остается слепым.

Впервые термин афантазия описал британский невролог Адам Земан в 2015 году. По его исследованиям, афантазия — это состояние и один из вариантов нормы нейроразличия. Афантазия может проявляться по-разному: кто-то не может представить звуки (не слышит музыку в голове), вкусы или запахи, а у некоторых отсутствует только визуальное воображение. Афантазия встречается примерно у 1–4% людей.

В комментариях пользователи отмечали, что считали, что все люди видят четкие картинки. Были и те, кто напротив делились опытом о своих особенностях фантазии.

Люди писали:

У меня примерно так. Я бы сказала, что между 4 и 5, потому что детализировано, ярко, реалистично и красочно. Только одна особенность – полупрозрачная картинка.

Я думала все видят четкие картинки, когда фантазируют…

Узнала сегодня, что люди реально видят картинки. Ибо я тупо 1. Кроме того, я еще недавно узнала, что оказываются люди реально слышат голос в мыслях, а я ни черта не слышу. Обидно.

В смысле? А что, кто-то не видит?

Блин, я думала все видят. Я читаю книгу, и будто кино в голове смотрю.

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