Солодка новинка: у мережі магазинів Roshen з’явився популярний десерт (фото)

Поціновувачі солодощів активно обговорюють нову позицію, яка вже встигла стати хітом соцмереж

На полицях фірмових магазинів Roshen з'явилася новинка — маршмелоу у молочному шоколаді. Десерт продається на вагу.

Про це написала користувачка Threads. Вона показала фото, як виглядає новинка.

Ціна ласощів наразі становить 44,50 грн за 100 грамів. Тобто за кілограм ласощів доведеться заплатити 445 грн.

Фото t.tt.ira

Що пишуть українці

Новинка вже спровокувала справжній ажіотаж у соцмережі Threads. Користувачі активно діляться фотографіями покупки та власними враженнями від дегустації. Більшість коментаторів відзначають надзвичайно ніжну текстуру десерту та вдале поєднання повітряного суфле з шоколадною глазур'ю.

Дехто з покупців жартує про "небезпеку" таких солодощів, адже через легкість продукту зупинитися на одній штуці майже неможливо. Водночас у мережі звертають увагу на помірну калорійність — одна одиниця десерту містить приблизно 45 ккал, що робить його привабливим для тих, хто намагається контролювати свій раціон. Втім, не обійшлося і без ностальгії: частина користувачів у коментарях закликає бренд повернути до асортименту класичні солодощі минулих років.

