Бегите в "АТБ": как легко спасти рассаду от плесени и гниения

Лайфхак потребует от вас всего 12 гривен и немного времени

Вы потратили немало усилий на посев семян и сбор всех необходимых материалов для их прорастания. И тут случается беда. Вы замечаете на поверхности почвы пушистую белую плесень, а ваши сеянцы буреют, становятся мягкими и вянут. Прежде чем вы успеваете что-либо понять, они погибают, так и не получив шанса вырасти в саду и доказать свою состоятельность. Это называется корневая гниль, почвенное грибковое заболевание, и главная причина гибели рассады.

Причин для появления плесени на рассаде может быть несколько: некачественный субстрат, слишком много воды при поливе, отсутствие проветривания, ненадлежащая температура воздуха.

Но даже если исправить все эти ошибки, избавиться от плесени будет уже не так просто. Кто-то сразу вспомнит про специальные средства от гнилей, например, "Энергодар" (есть такой замечательный украинский препарат). Кто-то заговорит о марганцовке, перекиси, фитоспорине и прочих всем известных способах.

Да, все они по своему хороши. Более того, параллельно с ними, может быть использован еще один способ — цветочный чай, главной героиней которого будет… ромашка!

Вам понадобится:

1 часть свежей ромашки или четверть части сушеной;

3 части воды.

Если используете свежую ромашку, соберите цветы, стебли и листья рано утром. Поместите их в стеклянную банку с водой и поставьте в сад или на солнечный подоконник на весь день.

Если используете сушеную ромашку, заварите чай, залив сушеные цветки горячей водой и дав настояться в течение 24 часов.

Процедите чай, остудите и используйте полученную смесь для полива рассады. В качестве альтернативы, используйте пульверизатор для ежедневного опрыскивания растений и почвы. Ромашковый чай также можно использовать в качестве внекорневой подкормки для профилактики заболеваний у взрослых растений.

Дешевую ромашку можно взять прямо в "АТБ"

В аптеках тоже можно выбрать сушеную ромашку на любой вкус

