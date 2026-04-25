"Кошка" выгуливала пса. В Киеве произошел смешной курьез (видео)

Украинцы уже вспоминают квадроберов

В Соломенском районе Киева заметили странный курьез. Ведь "кошка" выгуливала на улице большую собаку.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующее видео. Заметим, что когда именно произошло событие, неизвестно, но, учитывая погоду, увидели необычную картину недавно.

"Кошка выгуливает бультерьера на Соломе. Квадробоберы возвращаются?" — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, как человек с маской кота выгуливает собаку. Дополняет этот образ длинная и яркая шуба. Добавим, что маска с мордой кота полностью скрывает лицо и голову. Учитывая то, что "кошка" выгуливала одну из самых больших пород — бультерьера, выглядело это довольно забавно.

Для справки

Квадроберы — это люди, занимающиеся квадробикой, новым видом спорта и субкультурой, предусматривающей быстрый бег, прыжки и передвижения на четвереньках (на четырех конечностях) в образах животных. Тренд возник в Японии, обретя популярность в мире и Украине. Украинцы довольно часто называют таких людей "квадробоберами".

