"Кішка" вигулювала пса. У Києві стався дотепний курйоз (відео)

Українці вже згадують квадроберів

У Солом'янському районі Києва помітили дивний курйоз. Адже "кішка" вигулювала на вулиці великого собаку.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідне відео. Зауважимо, що, коли саме сталась подія, невідомо, але, враховуючи погоду, помітили незвичайну картину нещодавно.

"Кішка вигулює бультер'єра на Соломі. Квадробобери повертаються?" — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, як людина з маскою кота вигулює собаку. Доповнює цей образ довга та яскрава шуба. Додамо, що маска з мордою кота повністю приховує обличчя та голову. Враховуючи те, що "кішка" вигулювала одну з найбільших порід — бультер'єра, виглядало це досить кумедно.

Для довідки

Квадробери — це люди, які займаються квадробікою, новим видом спорту та субкультурою, що передбачає швидкий біг, стрибки та пересування навкарачки (на чотирьох кінцівках) в образах тварин. Тренд виник у Японії, набувши популярності у світі та Україні. Українці досить часто називають таких людей "квадробоберами".

