Угадай украденные мелодии: как Россия присвоила украинские песни — от гимна до Скрябина

Команда шоу "Угадай мелодию" на SWEET.TV исследовала более 1000 песен во время подготовки проекта — и раскрыла ряд шокирующих фактов о систематическом похищении украинских песен. Оказывается, самые "русские" романсы и даже РФ были украдены у украинских авторов. Команда шоу поделилась находками эксклюзивно с "Телеграфом".

"Ой мороз, мороз" — винницкая, а не воронежская

Эту песню россияне до сих пор считают "русской народной". Но она звучала в Винницкой области еще в начале 1900-х и была задокументирована в сборнике 1936 года. Воронежская певица Мария Морозова-Уварова утверждала, что написала ее в декабре 1954-го для дуэта с мужем. Только вот факты говорят другое: украинская песня существовала 18 лет раньше, а российская версия — это очередной плагиат.

"Несет Галя воду" — из Украины в "советский фольклор"

Классический пример присвоения через массовую культуру. Советская эстрада вырвала эту украинскую народную песню из контекста и превратила в "обще советскую". Людмила Сенчина исполняла ее на московских концертах до 2013 года — как "советскую народную песню", без указания на украинское происхождение. В советском союзе работал типичный способ присвоения — песни называли "фольклором народов СССР", и всем присваивали статус "общероссийских". Образ Гали с коромыслом даже "мигрировал" в "Тихий Дон" Шолохова — произведение, которое считается "русским эпосом".

"Красная калина" — запрещена под страхом смерти

Степан Чарнецкий в 1914 году создал эту песню на основе казацкой "Разлились крутые бережки" XVII века. Она стала неофициальным гимном Украинских Сечевых Стрельцов. Россия не могла ее "переделать" — поэтому выбрала другой путь: уничтожение.

После оккупации Западной Украины в 1939-м любое исполнение "Красной калины" угрожало арестом, ссылкой в Сибирь или расстрелом. Песню изъяли из всех советских сборников, не пускали в эфир. Даже сейчас она официально запрещена в РФ как проявление экстремизма.

Гимн России перепел Лысенко?

Современный гимн РФ — это та же мелодия советского гимна 1944 года, автором которого считается Александр Александров. Но в 2021 году украинский композитор Андрей Бондаренко заявил: Александров переделал часть "Эпического фрагмента" Николая Лысенко, написанного еще в 1870-х.

Бондаренко сыграл оба произведения — и кульминация гимна звучит почти идентично рефрену Лысенко. Совпадает столь большая часть, что это не могу быть случайностью. Российский композитор Александров известен целым рядом культурных краж, в частности, переписыванием песен украинских сечевых стрелков.

"Вот кто-то с горочки спустился" — украинский романс в русской обертке

Украинский романс "В осеннем саду астры белые" был популярен в Украине до 60-х годов XX века. В 1961-м он был опубликован в сборнике "Украинские народные романсы" Леопольда Ященко. Но советский композитор Б. Терентьев издал мелодию как обработку "русской народной песни".

Несмотря на документированное украинское происхождение, в СССР композицию приписали русскому фольклору. Искусственный образ "общего" культурного наследия — на базе откровенной кражи.

Скрябин "Мам" — от лирической песни до пропаганды

Андрей Кузьменко написал "Мам" в 2012 году — пронзительный разговор с мамой, которой уже нет рядом. После его трагической гибели в 2015 году песня стала мемориальной для украинцев.

В 2020 году российский исполнитель Дмитрий Швец опубликовал переведенную версию без разрешения правообладателей. Хуже: в клипе – российские призывники и военная техника. Личную лирическую песню превратили в военную пропаганду.

Швец также украл "Места счастливых людей", "Старые фотографии", "Молчать" и "Спи себе сама", и создал системный бизнес на украинских исполнителях.

Кузьменко публично критиковал российскую войну с 2014 года. Использование его песни в пропагандистском видео не просто воровство, а моральное изнасилование памяти музыканта.

Это только верхушка айсберга. Команда "Угадай мелодию" на SWEET.TV продолжает расследование — и каждый выпуск шоу становится не просто музыкальным батлом, а настоящим культурным детективом.