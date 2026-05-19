Выпустил собаку на прогулку без поводка — теперь грозит штраф: что считается нарушением и сколько придется заплатить

В некоторых случаях могут забрать четырёхлапого

Выгул собаки без поводка в общественных местах может казаться пустяком, но на самом деле это нарушение, за которое предусмотрен штраф. Многие владельцы животных не всегда знают, где заканчивается разрешенный выгул и начинается ответственность.

Размер штрафов и ответственность подробно регламентированы Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Подробнее о них написал "Телеграф".

Когда могут наложить штраф

За первый случай выгул собаки без поводка в общественных местах (а для некоторых пород и без намордника) обычно предусмотрено предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен.

Если нарушение повторяется в течение года, сумма растет – от 340 до 510 гривен. В случаях, когда животное наносит ущерб человеку или имуществу, штраф может достигать от 1700 до 3400 гривен, а также возможно изъятие собаки.

Правила действуют практически всюду в общественных местах. Без поводка (и намордника для опасных пород) разрешено выгуливать животных только на специально оборудованных и огражденных площадках.

Собаки гуляют без хозяина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о случае, когда попытка вмешаться в работу счетчика воды может обернуться штрафом в десятки тысяч гривен.