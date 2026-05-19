Будьте осторожны! Пассажиры УЗ массово жалуются на очень неприятное явление в поездах (видео)

Проводники пожимают плечами

Пассажиры "Укрзализныци" жалуются, что из-за свежевыкрашенных элементов в вагонах портят одежду. Вагоны запускают в работу, когда краска еще не высохла.

Украинка показала последствия своего путешествия на поезде. Ручка на полке была покрыта еще не высохшей краской. В результате она оставила след на спортивном костюме девушки.

В комментариях многие украинцы написали, что с ними случилась такая же ситуация. Одному пассажиру проводник объяснил, что вагон после ремонта. Вот некоторые из комментариев:

У меня такая же ситуация была, подошел к проводнику, сказал мне, что вагон только после капитального ремонта и пожал плечами

Тоже была такая тема, на краске сэкономили, неприятно, но ацетон помог

Автор публикации отметила "Укрзализныцю" в посте. Она даже напрямую попросила перевозчика прокомментировать эту ситуацию. Это было четыре дня назад, но на момент публикации ответа нет.

Можно ли подать жалобу на УЗ в данной ситуации

Пассажир имеет право подать жалобу на "Укрзализныцу" в том числе из-за плохого качества обслуживания в вагоне (грязь, холод/жара, отсутствие воды и т.п.), пишет inseinin.com.ua. Краска, пачкающая одежду, очевидно относится к таким случаям, хотя и не прямо.

Как подать жалобу

Быстрее всего — через онлайн-форму на сайте УЗ или по телефону 0 800 503 111. Также можно отправить письмо на электронную почту — service@uz.gov.ua или cgk@uz.gov.ua. Также это можно сделать по почте — заказным письмом с описанием вложения.

