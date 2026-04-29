В Турции заметили гигантскую саранчу: что это на самом деле и стоит ли волноваться украинским фермерам (фото)

Эксперты прокомментировали громкое фото из Диярбакыра

У турецких медиа появились сообщения о якобы саранче аномального размера до 25 см, однако специалисты ставят под сомнение правдивость этих данных.

Гигантский хищный кузнечик появился в районе Сильван города Диярбакыр, как сообщили в "kanal6haber". Охранник, дежуривший ночью в центре города Сильван, столкнулся с неожиданным гостем.

Насекомое врезалось в окно будки охраны, чем удивило персонал. Сначала его приняли за птицу или камень, однако впоследствии на подоконнике обнаружили большого кузнечика. По сообщениям, его длина вместе с усиками может достигать 25 сантиметров. Эксперты идентифицировали его как вид Saga ephippigera и отметили, что он не вреден, а наоборот — хищный вид, питающийся другими насекомыми.

Как выглядит саранча, которую увидели в Турции.

Энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евген Халаим в комментарии "Телеграфу" отметил, что по внешним признакам на видео и фото, вероятно, изображена обычная перелетная саранча, которая не является чем-то новым или уникальным. Кроме того, материалы могут быть либо старыми, либо сняты под неудачным ракурсом, искажающим реальные размеры.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в Европе продолжается весенний период развития этих насекомых: взрослые особи обычно появляются ближе к концу лета или началу осени, тогда как весной наблюдаются преимущественно личинки. Поэтому сообщения о "гигантской взрослой саранче" в это время выглядят маловероятными.

Относительно возможных рисков появления такой саранчи в Украине, специалист отмечает, что ее существование в столь больших размерах маловероятно.

В турецком городе Диярбакыр зафиксировали появление большой саранчи — появится ли она в Украине.

