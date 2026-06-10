Что добавить в кастрюлю с бульоном, чтобы он был прозрачным как слеза
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Бульон должен быть прозрачный, с насыщенным вкусом и богатым ароматом
Приготовление бульона — это почти ритуальный процесс. Приходится постоянно следить за кастрюлей, снимать пену, регулировать огонь, чтобы суп не мутнел. Но даже несмотря на все усилия, бульон иногда теряет прозрачность, а вкус оказывается не таким насыщенным, как хотелось бы. Рассказываем, как это исправить с помощью одного простого ингредиента.
Почему бульон мутнеет
Главная причина мутного бульона — поверхностные белки, содержащиеся в мясе. При нагревании они образуют мелкую взвесь, которая остается в жидкости и делает её непрозрачной. Даже тщательное снятие пены не всегда спасает ситуацию.
Для чего добавлять яблочный уксус в бульон
Добавление яблочного уксуса помогает приготовить прозрачный бульон. Уксусная кислота снижает pH, ускоряет расщепление соединительных тканей и коллагена, делая бульон более густым и насыщенным, отмечают специалисты кулинарного портала Pysznosci. Поверхностные белки с мяса при этом сворачиваются быстрее и образуют крупные хлопья, которые легко снять ложкой или убрать при процеживании. Результат — кристально прозрачный, чистый бульон.
Небольшое количество уксуса полностью испаряется в процессе длительного приготовления. Готовый суп не будет иметь кислый привкус.
Как правильно добавлять яблочный уксус в бульон
Чтобы лайфхак сработал, важно соблюдать последовательность и пропорции.
- Подготовьте мясо и овощи, сложите в кастрюлю и залейте только холодной водой.
- На каждый литр воды добавьте 1 столовую ложку (примерно 10–15 мл) яблочного уксуса.
- Влейте уксус в холодный бульон и дайте постоять 15–20 минут, прежде чем ставить кастрюлю на плиту. За это время кислота мягко воздействует на белковые структуры.
- Затем варите бульон на слабом огне, периодически снимая пену.
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