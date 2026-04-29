У Туреччині помітили велетенську сарану: що це насправді і чи варто хвилюватися українським фермерам (фото)

Експерти прокоментували гучне фото з Діярбакира

У Туреччині днями нібито помітили сарану аномальних розмірів до 25 см. При цьому фахівці ставлять під сумнів правдивість цих даних.

Гігантський хижий коник з’явився в районі Сільван міста Діярбакир, як повідомили у "kanal6haber". Охоронець, який чергував уночі в центрі міста Сільван, зіткнувся з несподіваним гостем.

Комаха врізалася у вікно будки охорони, чим здивувала персонал. Спочатку її прийняли за птаха або камінь, однак згодом на підвіконні виявили великого коника. За повідомленнями, його довжина разом із вусиками може сягати до 25 сантиметрів. Експерти ідентифікували його як вид Saga ephippigera та зазначили, що він не є шкідливим, а навпаки — хижий вид, який живиться іншими комахами.

Який вигляд має сарана, яку побачили у Туреччині.

Ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Евген Халаїм у коментарі "Телеграфу" зазначив, що за зовнішніми ознаками на відео та фото, ймовірно, зображена звичайна перелітна сарана, яка не є чимось новим або унікальним. Крім того, матеріали можуть бути або старими, або зняті під невдалим ракурсом, який спотворює реальні розміри.

Він також підкреслив, що наразі в Європі триває весняний період розвитку цих комах: дорослі особини зазвичай з’являються ближче до кінця літа або початку осені, тоді як навесні спостерігаються переважно личинки. Тому повідомлення про "гігантську дорослу сарану" у цей час виглядають малоймовірними.

Щодо можливих ризиків появи такої сарани в Україні, фахівець зазначає, що її існування в настільки великих розмірах є малоймовірним.

У турецькому місті Діярбакир зафіксували появу великої сарани - чи з'явиться вона в Україні.

