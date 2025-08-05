Урожая не будет? Эксперт назвал главное лакомство для саранчи и то, к чему она не притронется на огороде и в поле

Саранча также может отдавать предпочтение винограду

Большое нашествие саранчи в Украине в 2025 году поставило под угрозу урожай, ведь стая крылатых и больших насекомых пожирает буквально все на своем пути. Однако есть основное лакомство, которым саранча поживится в самую первую очередь.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам эти насекомые уничтожают всю зелень на своем пути. На сей раз такую картину можно было наблюдать в Запорожской области.

Халаим пояснил, что в первую очередь саранча нападает на зелень. А если говорить о злаковых культурах, которые уже, например, стоят желтые и готовы к жатве, то они менее интересны насекомым.

"Они их преимущественно не трогают, потому что там мало чего питательного для них есть. Поэтому они перебрасываются преимущественно на зелень. Вот, судя по видео, которое было в интернете, сильно пострадала кукуруза, пострадали разнообразные плодовые деревья у людей", — говорит эксперт.

Также собеседник рассказал, что саранча может питаться виноградом.

"Стая саранчи как своего рода торнадо. Оно может пронестись по одной улице, уничтожить все зеленое, а на соседней ее немногие и увидят. Там где стая проходит и что-то попалось на ее пути — она съела все. А там, где ее не было, там все нормально, как обычный год", — подытожил Халаим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что саранча в Запорожье продолжает наносить вред полям. Недавно в сеть попало видео, как она набросилась на поле с подсолнечником, теперь вредитель добрался до кукурузы.