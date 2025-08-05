"Это не кузнечик — это заяц". Насекомое, похожее на саранчу, испугало пассажиров трамвая (видео)

Несложно представить себе реакцию пассажиров

Украинцы настолько напуганы нашествием саранчи, что видят ее даже там, где ее нет. Очередной случай произошел в винницком трамвае, когда пассажиры заметили насекомое и сразу подумали о саранче.

Телеграмм-канал "Труха-Винница" опубликовал фото с подписью: "Саранчу заметили в винницком трамвае. За проезд заплатила?". На самом деле в салоне общественного транспорта оказался обычный кузнечик.

В комментариях пользователи шутят, что "это не кузнечик — это заяц", намекая на бесплатный проезд насекомого. Другие пассажиры признают, что сначала действительно испугались при виде необычного "попутчика".

Отметим, что настоящая саранча, объедающая украинские поля и угодья, отличается от обычных лошадок размерами и поведением. Саранча значительно больше по размеру и может достигать 5-6 сантиметров в длину, тогда как кузнечики обычно меньше. Кроме того, саранча живет большими стаями и может наносить ущерб сельскому хозяйству, а кузнечики ведут одиночный образ жизни.

Нашествие настоящей саранчи недавно наблюдали в нескольких областях Украины. Насекомые уничтожали посевы и создавали очень большие трудности для фермеров.

Напомним, что "Телеграф" писал, что саранча сожрет в первую очередь и к чему готовиться украинским фермерам.