Эпоха телевизоров в гостиных заканчивается: что вытесняет экраны из главной комнаты в 2026

Приоритеты дизайнеров и хозяев квартир изменились

В 2026 году привычная концепция интерьера, где центром комнаты был огромный телевизор, окончательно уходит в прошлое. В мире набирает популярности тренд многофункциональных пространств.

Об этом пишет Ok Diario. Как отмечается в материале, долгие годы диваны и кресла в гостиных расставлялись с одной целью — смотреть на экран. Сегодня приоритеты изменились. Гостиная перестала быть изолированной комнатой для пассивного отдыха и объединилась с кухней и столовой в единое, динамичное пространство.

Вместо громоздких черных панелей, которые в выключенном состоянии портят интерьер, европейцы массово переходят на проекционные системы.

Достоинства:

Стена-экран: Главную стену оставляют абсолютно пустой и красят в белый цвет.

Главную стену оставляют абсолютно пустой и красят в белый цвет. Скрытый монтаж: Компактные ультракороткофокусные проекторы прячут в потолочные ниши, полки или моторизованные системы.

Компактные ультракороткофокусные проекторы прячут в потолочные ниши, полки или моторизованные системы. Эффект кинотеатра: Приглушается свет, изображение разворачивается прямо на стене, а после просмотра комната мгновенно возвращается к своему естественному, эстетичному виду без "мертвого" пластика на стене.

При этом отказ от телевизора — лишь часть глобального тренда на визуальную легкость. Современные квартиры (особенно небольшие, где важен каждый метр) зонируют без глухих стен и перегородок. Пока один член семьи готовит ужин, другой может работать за столом, а третий — отдыхать, не теряя контакта друг с другом.

Напомним, ранее мы писали о том, что обычная черепица постепенно уходит в прошлое.