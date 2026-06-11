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Наши предки боялись делать это 11 июня: строгие запреты этого дня

Автор
Наталья Дума
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Почему нельзя оставлять пустые тарелки на столе в этот день
Почему нельзя оставлять пустые тарелки на столе в этот день. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Можно навлечь финансовые трудности

В этот четверг, 11 июня, по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. По старому стилю событие отмечается 24 июня.

Апостол Варфоломей проповедовал в Сирии, Малой Азии и Армении. Он пережил преследование, заключение и казнь язычников.

Апостол Варнава, уроженец Кипра, не входил в число двенадцати апостолов, но стал одним из ближайших соратников апостола Павла. Именно за способность поддерживать и утешать людей он получил прозвище Варнава, что означает сын утехи.

Традиции и приметы 11 июня

В народе 11 июня считали днем примирения и добрых слов. Наши предки верили, что любая ссора, начатая в этот день, может затянуться на годы. Поэтому пытались помириться с теми, с кем были в конфликте, а также не отказывали в помощи нуждающимся.

  • Утренний туман стелется низко над землей – лето будет жарким.
  • Пчелы летают вдали от ульев — на несколько солнечных дней.
  • Если ночью хорошо видны звезды, осень будет сухой.
  • Громко куют кукушки — к теплой и продолжительной погоде.
  • Ветер сменил направление к вечеру — в ближайшие дни возможны дожди.
  • Многие росы утром – на щедрый урожай огурцов и тыквы.
Приметы 11 июня
Приметы 11 июня. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 11 июня

  • смотреть в зеркало после заката — вечернее зеркало "запоминает" плохие мысли и тревоги человека, а потому может привлечь плохие сны;
  • ремонтировать заборы и ворота — любое "закрывание" пространства 11 июня может символически перекрыть путь добрым новостям или гостям;
  • оставлять на ночь пустую посуду на столе – это может навлечь нехватку денег и финансовые трудности;
  • жаловаться на жизнь – эти действия могут надолго "закрепить" плохое настроение и неудачи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День Конституции в 2026 году. Узнайте, будет ли дополнительный выходной.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник