Наши предки боялись делать это 11 июня: строгие запреты этого дня
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Можно навлечь финансовые трудности
В этот четверг, 11 июня, по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. По старому стилю событие отмечается 24 июня.
Апостол Варфоломей проповедовал в Сирии, Малой Азии и Армении. Он пережил преследование, заключение и казнь язычников.
Апостол Варнава, уроженец Кипра, не входил в число двенадцати апостолов, но стал одним из ближайших соратников апостола Павла. Именно за способность поддерживать и утешать людей он получил прозвище Варнава, что означает сын утехи.
Традиции и приметы 11 июня
В народе 11 июня считали днем примирения и добрых слов. Наши предки верили, что любая ссора, начатая в этот день, может затянуться на годы. Поэтому пытались помириться с теми, с кем были в конфликте, а также не отказывали в помощи нуждающимся.
- Утренний туман стелется низко над землей – лето будет жарким.
- Пчелы летают вдали от ульев — на несколько солнечных дней.
- Если ночью хорошо видны звезды, осень будет сухой.
- Громко куют кукушки — к теплой и продолжительной погоде.
- Ветер сменил направление к вечеру — в ближайшие дни возможны дожди.
- Многие росы утром – на щедрый урожай огурцов и тыквы.
Что нельзя делать 11 июня
- смотреть в зеркало после заката — вечернее зеркало "запоминает" плохие мысли и тревоги человека, а потому может привлечь плохие сны;
- ремонтировать заборы и ворота — любое "закрывание" пространства 11 июня может символически перекрыть путь добрым новостям или гостям;
- оставлять на ночь пустую посуду на столе – это может навлечь нехватку денег и финансовые трудности;
- жаловаться на жизнь – эти действия могут надолго "закрепить" плохое настроение и неудачи.
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