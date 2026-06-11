Наши предки боялись делать это 11 июня: строгие запреты этого дня

Можно навлечь финансовые трудности

В этот четверг, 11 июня, по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. По старому стилю событие отмечается 24 июня.

Апостол Варфоломей проповедовал в Сирии, Малой Азии и Армении. Он пережил преследование, заключение и казнь язычников.

Апостол Варнава, уроженец Кипра, не входил в число двенадцати апостолов, но стал одним из ближайших соратников апостола Павла. Именно за способность поддерживать и утешать людей он получил прозвище Варнава, что означает сын утехи.

Традиции и приметы 11 июня

В народе 11 июня считали днем примирения и добрых слов. Наши предки верили, что любая ссора, начатая в этот день, может затянуться на годы. Поэтому пытались помириться с теми, с кем были в конфликте, а также не отказывали в помощи нуждающимся.

Утренний туман стелется низко над землей – лето будет жарким.

Пчелы летают вдали от ульев — на несколько солнечных дней.

Если ночью хорошо видны звезды, осень будет сухой.

Громко куют кукушки — к теплой и продолжительной погоде.

Ветер сменил направление к вечеру — в ближайшие дни возможны дожди.

Многие росы утром – на щедрый урожай огурцов и тыквы.

Приметы 11 июня. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 11 июня

смотреть в зеркало после заката — вечернее зеркало "запоминает" плохие мысли и тревоги человека, а потому может привлечь плохие сны;

— вечернее зеркало "запоминает" плохие мысли и тревоги человека, а потому может привлечь плохие сны; ремонтировать заборы и ворота — любое "закрывание" пространства 11 июня может символически перекрыть путь добрым новостям или гостям;

— любое "закрывание" пространства 11 июня может символически перекрыть путь добрым новостям или гостям; оставлять на ночь пустую посуду на столе – это может навлечь нехватку денег и финансовые трудности;

это может навлечь нехватку денег и финансовые трудности; жаловаться на жизнь – эти действия могут надолго "закрепить" плохое настроение и неудачи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День Конституции в 2026 году. Узнайте, будет ли дополнительный выходной.