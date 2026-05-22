Усик - Верховен: онлайн-трансляция церемонии взвешивания (видео)
Взвешивание участников вечера бокса в Гизе
В пятницу, 22 мая, в Гизе (Египет) участники шоу бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО) проведут официальную церемонию взвешивания. Бойцы выступают в рамках супертяжелого веса, где нет лимитов.
Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на YouTube-канале The Ring. Начало церемонии в 19:30 по киевскому времени.
На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.
Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.
Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.