Усик - Верховен: онлайн-трансляция церемонии взвешивания (видео)

Михаил Корнилов
Усик - Верховен Новость обновлена 22 мая 2026, 12:14
Усик - Верховен. Фото x.com/DAZNBoxing

Взвешивание участников вечера бокса в Гизе

В пятницу, 22 мая, в Гизе (Египет) участники шоу бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО) проведут официальную церемонию взвешивания. Бойцы выступают в рамках супертяжелого веса, где нет лимитов.

Что нужно знать

  • Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса
  • Александр и Рико встретятся на церемонии взвешивания
  • Боксеры проведут финальную дуэль взглядов

Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на YouTube-канале The Ring. Начало церемонии в 19:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция церемонии взвешивания Усик — Верховен

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Рико Верховен