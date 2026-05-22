Дельфины вымрут в Азовском море? Как россияне ставят под угрозу редкий вид

До оккупации численность этих китообразных превышала 10 тысяч

Популяция дельфинов, а именно азовок в Азовском море, может быть под угрозой исчезновения. Недавно зафиксированная массовая гибель млекопитающих у Мариуполя указывает на постепенное сокращение, которое в условиях оккупации только ухудшается.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, специалист по современным и ископаемым морским млекопитающим, профессор, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела эволюционной морфологии Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины Павел Гольдин. По его словам, азовок называют морскими свиньями. Этот вид единственный представитель китообразных в Азовском море.

"В Азовском море в летний период обитает отдельная популяция морской свиньи, или азовки, отличающейся от, например, черноморских морских свиней большими размерами, а также другими биологическими показателями. Поэтому сохранение этой отдельной популяции – это важное природоохранное дело, которое сейчас, к сожалению, невозможно, потому что весь этот район находится под оккупацией. Но очень важно сохранить не только морскую свинью во всем Азовско-Черноморском бассейне, а именно эту отдельную популяцию в Азовском море», – говорит эксперт.

По его словам, ситуация с этим видом в Азовском море хуже, чем в Черном. Ведь здесь они много лет страдали от случайной гибели в рыболовных сетях, что, вероятнее всего, происходит и сейчас. Кроме того, оценить последствия полностью из-за оккупации невозможно. Не следует исключать и браконьерство, которое еще до полномасштабного вторжения было большой проблемой.

"В результате постройки Керченского моста нарушен водообмен между Азовским и Черным морями, там созданы препятствия и для миграции морской свиньи, и для миграции рыб, которыми морская свинья питается. И это тоже усугубляет состояние этой популяции.

Единственный авиационный учет численности в Азовском море производился только в 2001 году, поэтому точно оценить численность трудно, но от 10 до 15 тысяч особей там было. И по тем данным, которые мы собирали до войны, до 2014 года видно, что азовская популяция постоянно постепенно сокращалась", — добавляет Гольдин.

Азовка

Павел Гольдин

Он говорит: "Сейчас в Азовском море вероятно еще несколько тысяч особей, но можно сказать, что это число постоянно сокращается. Поэтому вопрос, может ли это (деятельность оккупантов в Азовском море. — Ред .) привести к вымиранию, очень кстати.

Да, если будет продолжаться действие этих неблагоприятных факторов: гибель в сетях плюс деятельность россиян, которые построили мост в Керченском проливе (в 2016 году это сопровождалось забиванием свай и там был очень сильный подводный шум), а теперь преграждают его баржами и т.д. И это может впоследствии привести к полному вымиранию азовки".

