Усик - Верховен: где и когда бесплатно смотреть бой

Можно ли посмотреть супербой бесплатно?

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится супербой Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). В Украине вечер бокса "Слава в Гизе" покажут сразу на нескольких платформах, правда, бесплатно посмотреть можно лишь только часть боев. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Верховен.

Александр защищает пояс WBC против элитного кикбоксера

Официальные трансляторы поединка DAZN и "Київстар ТБ"

Бесплатная трансляция боя Усик — Верховен не планируется

Бой Усик — Верховен легально можно посмотреть в Украине на сервисах DAZN и "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Организаторы покажут бесплатно лишь несколько разогревочных поединков шоу в Гизе. Они будут доступны для просмотра на YouTube-канале DAZN c 18:00 до 20:00. Основные бои, включая супербой Усик — Верховен, покажут на платной основе. Ожидается, что главный бой вечера начнется 24 мая в 00:48 по киевскому времени.

"Київстар ТБ" предлагает посмотреть поединок в пакете "Премиум HD" (от 99 до 200 грн за месяц). Владельцы номеров мобильного оператора "Киевстар" могут купить просмотр шоу по подписке "Плюс" за 50 грн/месяц.

Разовый просмотр вечера бокса Усик — Верховен на платформе DAZN обойдется в 913 грн.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.