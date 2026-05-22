"Воды по пояс". Как выглядит Киев после сильного ливня (видео)

Некоторые машины вынесло на обочину

В пятницу, 22 мая, Киев накрыл сильный ливень. Буквально через несколько минут некоторые районы превратились в каналы Венеции, а местами сыпал большой град.

Как сообщают местные каналы, на дорогах автомобили не могут ехать, их буквально несет течением. Кроме того, в некоторых районах воды собралось по пояс или крышу легковушки. "Телеграф" собрал самые яркие кадры непогоды.

"Столицу затопило, машины плывут", — пишут каналы.

Как видно на видео, ситуация в Киеве после ливня катастрофическая. Люди и транспорт не могут нормально передвигаться. Многие машины вынесло на обочину, а некоторые частично перевернуло.

Также бурлила непогода и в области. В Ирпене местные каналы сообщают, что молния ударила в подстанцию возле дома. Уже появились кадры задымления, образовавшегося после этого.

"В сети сообщают о подтоплении в Ирпене, Вишневом, Борщаговке и других локациях района", — пишут в сети.

В то же время Софиевскую Борщаговку и другие районы столицы засыпало градом с перепелиное яйцо. В результате непогоды также фиксировались перебои с электроснабжением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве уже несколько дней подряд бурлит ненастье. Недавно сильная гроза накрыла столицу, стихия повалила деревья и затопила улицы. Местные даже зафиксировали зачатки смерча.