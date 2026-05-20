Путин обратился к Си Цзиньпину словами из любовного стиха

Китайское выражение впервые появилось еще в XI–VI веке до н.э.

Поговорка, которую использовал российский президент Владимир Путин на встрече с главой Китая Си Цзиньпином, в первую очередь использовалась влюбленными. Позднее использование трансформировалось и считается допустимым между близкими друзьями или родственниками.

Что нужно знать:

Выражение означает сильную тоску по человеку после разлуки

Первую поговорку использовали влюбленные

В дипломатии такие поговорки считают элементом "мягкой силы"

Выражение "не виделись день, а словно прошло три осени" — это известная китайская идиома (чэньюй). Впервые появилась в стихотворении "Цай Ге" из раздела "Ван Фэн" древнекитайской "Книги песен" в XI-VI веках до нашей эры в котором говорится о тоске юноши за девушкой, собирающей растения. Поговорка описывает чувство глубокой тоски по человеку, когда даже один день разлуки кажется невероятно долгим.

"Насколько нам известно, в Китае говорят: "Не виделись всего один день, а кажется, что прошло три осени". Мы действительно очень рады вас видеть", — сказал Путин. До этого он назвал Си "дорогим другом". Си начал речь тоже с положительного — с "многовековой дружбы" и "добрососедских контактов, которые укоренились в сердцах".

В большинстве своем выражение используют в литературе, переписке влюбленных и т.д. А вот в дипломатии у него специфическая задача. Использование чэньюй подчеркивает уважение к культуре партнера. Использование идиом называют средством "мягкой силы" или завоевать благосклонность, ведь в Китае большое значение уделяют таким выражениям.

