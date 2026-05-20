Как законно избежать оплаты за воду на участке, если никто не поливал

Существует три основных способа окончательно решить этот вопрос

Украинцы могут получать счета за полив воды даже тогда, когда фактически этого не делали, и это действительно предусмотрено правилами, если на участке нет счетчика. В таком случае водоканалы начисляют оплату по установленным местным нормативам, ведь без прибора учета точно определить реальное потребление невозможно.

Это не значит, что платить придется всегда. Есть законные способы избежать начислений за неиспользованную воду.

Как не платить за полив

Самый простой вариант – установить счетчик. В таком случае вы платите только за фактически использованную воду, и если полива не было, в платежке эта услуга будет равна нулю.

Есть и другие законные механизмы. Если на участке никто не проживает, к началу поливного сезона можно обратиться в водоканал с заявлением. В таком случае специалисты опломбируют вентиль, и начисления за воду не будут производиться, ведь доступа к ресурсу фактически нет.

Также предусмотрена возможность временного уменьшения или отмены начислений. Для этого нужно предоставить подтверждение отсутствия — например справку о статусе ВПЛ, документы о лечении или прохождении военной службы.

Как законно не платить за неиспользованную воду

