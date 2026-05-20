Россия начала использовать "грязное" оружие: где уже заметили радиацию (фото)

Опасную находку транспортировали на место хранения радиоактивных отходов

На обломках российской ракеты, которую россияне поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля этого года, был обнаружен повышенный радиационный фон. Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", найденных вблизи поселка Камка.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что враг использует такие ракеты при массированных атаках для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские БпЛА.

"При радиационной разведке в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека", — говорится в сообщении.

Место опасной находки. Фото: СБУ

Часть дрона. Фото: СБУ

Специалисты СБУ, ГСЧС и Сил обороны Украины привели боевую часть ракеты в безопасное состояние. После этого ее транспортировали на место хранения радиоактивных отходов.

Измерение радиационного фона. Фото: СБУ

Фрагмент вражеской ракеты. Фото: СБУ

Исследования установили, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана. Их идентифицировали как Уран-235 и Уран-238.

Украинцев просят быть осторожными при обнаружении обломков российских ракет и дронов

Из-за токсичности и радиоактивности обедненного урана, украинцев призывают быть особенно осторожными при обнаружении обломков БпЛА, ракет или других боеприпасов. Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы: они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды.

Что делать при обнаружении обломков вражеских дронов и ракет. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Что делать при обнаружении обломков вражеских дронов и ракет:

не приближайтесь, не прикасайтесь и не перемещайте их

отойдите на безопасное расстояние

немедленно сообщите о находке по номерам горячих линий: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или Национальной полиции – 102.

