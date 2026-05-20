Действительно ли собственная торговая марка "АТБ" хуже других брендов? Что может скрывать "Своя Линия"?

Низкая цена не всегда означает плохое качество

В последнее время покупатели все чаще выбирают товары собственных торговых марок не только из-за экономии, но и из-за более сознательного отношения к затратам на фоне роста цен. Именно поэтому продукция, как "Своя линия" от "АТБ", становится популярной альтернативой известным брендам.

Крупные торговые сети заказывают товары у проверенных производителей и продают их под собственной маркой, объясняет "femcafe". При этом цена ниже не из-за качества, а благодаря отсутствию затрат на рекламу, маркетинг и дорогостоящий брендинг.

Собственный бренд – худшее качество?

Специалисты отмечают, что более низкая цена уже давно не означает худшее качество. Напротив, сети заинтересованы в том, чтобы покупатели доверяли своим брендам, ведь это формирует лояльность и возвращение клиентов в магазин. Часто такие продукты производятся на тех же заводах, что и более известные марки, а разница может быть только в упаковке и цене.

Впрочем, эксперты советуют не покупать "вслепую". Даже среди товаров собственных брендов есть разный уровень качества. Важно обращать внимание на склад, производителя и пищевую ценность, иногда именно эти детали говорят больше, чем громкое название на этикетке. Бывает и так, что продукты под собственной маркой имеют более простой состав или даже выигрывают в качестве по сравнению с более дорогими аналогами.

Собственная торговая марка "АТБ" — "Своя Линия"

Сознательное потребление

Часть покупателей выбирает такие продукты не только по цене, но и по простоте: меньше маркетинга, понятный продукт и ощущение, что ты не переплачиваешь за бренд. Это создает новую культуру покупок, где главное не название, а содержание.

Кто получает наибольшую выгоду в этой ситуации?

В конце концов рост популярности собственных торговых марок меняет весь рынок. Известные производители вынуждены либо снижать цены, либо создавать новые премиальные линейки, либо еще больше работать над качеством. Следовательно, в выигрыше остается именно покупатель — он получает больше выбора и возможность экономить без потери качества.

