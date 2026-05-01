Киев ждет резкое потепление? Когда синоптики обещают до +23

Зонтики пока можно не прятать

В Киеве в ближайшие дни ожидаются заметные изменения погоды. После холодных и дождливых выходных температура начнет расти, а осадки постепенно отступят.

Уже ближе к концу недели погода стабилизируется и станет теплее, а скоро температура в столице может подняться до +23 °C. Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

В пятницу, 1 мая, температура днем достигнет +16 °C, ночь будет относительно мягкой — до +9 °C, без существенных осадков. Уже в субботу и воскресенье погода несколько испортится: столбики термометров опустятся до +14…+13 °C днем, а вероятность дождей вырастет до 40-65%.

Впрочем, с начала новой недели ситуация начнет меняться. В понедельник, 4 мая, в столице снова появится солнце, а температура поднимется до +15 °C. Во вторник воздух прогреется до +18 °C, осадки практически не прогнозируются.

Самое ощутимое потепление придет в среду и четверг: до +21…+23 °C днем и теплые ночи до +12…+14 °C. Синоптики обещают ясную погоду и южный ветер, что принесет настоящее весеннее тепло.

Какой будет погода в Киеве до 7 мая. Фото: Gemini

По данным Укргидрометцентра, Киев действительно может готовиться к ощутимому потеплению в ближайшую неделю. 1-2 мая температура будет умеренной — до +11…+13 °C днем. Уже в воскресенье воздух прогреется до +18 °C, а с понедельника начнется стабильное потепление: +21 °C и выше.

Наиболее теплыми днями станут вторник-четверг, когда столбики термометров поднимутся до +22…+23 °C. Осадков почти не прогнозируют, будет преобладать переменная облачность с прояснениями. Ночи также станут значительно теплее – до +12…+14 °C.

Что спрогнозировали в Укргидрометцентре. Фото: скриншот с ресурса

