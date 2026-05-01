Київ чекає на різке потепління? Коли синоптики обіцяють до +23

Марина Бондаренко
Травень потішить містян майже літньою "плюсовою" температурою. Фото Колаж "Телеграфу"

Парасольки поки що можна не ховати

У Києві найближчими днями очікуються помітні зміни погоди. Після прохолодних і дощових вихідних температура почне зростати, а опади поступово відступлять.

Вже ближче до кінця тижня погода стабілізується і стане теплішою, а невдовзі температура в столиці може піднятися до +23°C. Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Тож, у п’ятницю, 1 травня, температура вдень сягне +16 °C, ніч буде відносно м’якою — до +9 °C, без істотних опадів. Уже в суботу та неділю погода дещо зіпсується: стовпчики термометрів опустяться до +14…+13 °C вдень, а ймовірність дощів зросте до 40-65%.

Втім, із початку нового тижня ситуація почне змінюватися. У понеділок, 4 травня, у столиці знову з’явиться сонце, а температура підніметься до +15 °C. У вівторок повітря прогріється до +18 °C, опади практично не прогнозуються.

Найвідчутніше потепління прийде в середу та четвер: до +21…+23 °C вдень і теплі ночі до +12…+14 °C. Синоптики обіцяють ясну погоду та південний вітер, що принесе справжнє весняне тепло.

Погода у Києві до 7 травня 2026 - коли потепліє
За даними Укргідрометцентру, Київ дійсно може готуватись до відчутного потепління найближчим тижнем. 1-2 травня температура залишатиметься помірною — до +11…+13 °C вдень. Уже в неділю повітря прогріється до +18 °C, а з понеділка розпочнеться стабільне потепління: +21°C і вище.

Найбільш теплими днями стануть вівторок-четвер, коли стовпчики термометрів піднімуться до +22…+23 °C. Опадів майже не прогнозують, переважатиме мінлива хмарність із проясненнями. Ночі також стануть значно теплішими — до +12…+14 °C.

